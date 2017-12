10 cosas que suelen hacer las personas con depresión y que los demás no notan

La depresión es una enfermedad muy delicada que provoca un sufrimiento constante en quien la padece. Si bien algunos logran que pase desapercibida ante los demás, hay otros que ni siquiera son capaces de levantarse y realizar una “vida normal”.

Respecto a este padecimiento, la página The Mighty, enfocada en personas que sufren algún trastorno y/o enfermedad mental, decidió hacer una pregunta abierta a sus seguidores con depresión en Facebook, consultándoles sobre qué cosas suelen hacer y los demás no notan.

Respecto a esta consulta, la editora de salud mental del sitio, Sarah Schuster explica que muchas personas piensan que la depresión trata sólo de sentir tristeza, cuando es “algo mucho más profundo que eso”. “La depresión se expresa de muchas maneras distintas, algunas más obvias que otras. A algunos les cuesta muchísimo salir de la cama y otros van a trabajar sin más. Es diferente para cada uno”, detalla.

Es por ello que Sarah preguntó en la página: “¿Qué es aquello que los demás no se dan cuenta que haces a causa de la depresión?”. Revisa aquí 10 de las respuestas que recibió la editora por parte de sus seguidores, las que contribuyen a cambiar la forma en que es percibida la depresión.

(Los nombres han sido omitidos para cuidar la identidad de las personas).

1. “Respondo lentamente. Mi cerebro va más despacio y no puedo pensar las respuestas a las preguntas tan rápidamente. Sobre todo cuando me preguntan qué quiero hacer: en realidad no quiero nada. Me aíslo para no acabar en situaciones en las que tengo que responder porque es agotador”.

2. “Me ofrezco voluntaria para todo, desde cuidar niños a limpiarle la casa a otros. Me rodeo de situaciones y obligaciones que me fuercen a salir de la cama y de casa, porque… si no soy necesaria, no me querrá nadie…”.

3. “Haces planes con gente pero los cancelas en el último momento. Usas una excusa, pero en realidad te has acobardado”.

4. “Siempre tengo que estar con alguien. Soy totalmente incapaz de estar sola. Ni siquiera tengo que hablar con la persona… mientras sepa que están físicamente ahí, me conformo. Si no, tengo pensamientos depresivos y me vuelvo loca. Me cuesta menos simular que estoy bien delante de otros que enfrentarme a ello yo sola”.

5. “En situaciones sociales, algunos no se dan cuenta de que me retiro o no hablo mucho a causa de la depresión. En vez de eso, se creen que soy una maleducada o me comporto de forma antisocial a propósito”.

6. “Trabajo los festivos a propósito para evitar pasar tiempo con la familia. Es agobiante estar a su alrededor y tener que hablar de la vida y el futuro, así que lo evito”.

7. “No me gusta hablar por teléfono. Prefiero enviar mensajes, la presión es menor. También soy antisocial. No porque no me guste estar con gente, sino porque estoy bastante segura de que nadie me puede soportar“.

8. “Me oculto en mi teléfono. Sí, soy adicta, pero no como los demás. No socializo, me pongo a jugar o mirar tiendas online para distraerme de mis pensamientos negativos. Es mi burbuja de seguridad”.

9. “La gente se cree que soy una vaga porque no he tenido trabajo desde que dejé la universidad. No se dan cuenta de que quisiera trabajar más que nada, pero hay una corriente infinita de negatividad fluyendo en mi cabeza que hace que me aterrorice siquiera imprimir mi currículum”.

10. “No soporto la depresión, ni a esas personas que te dicen “todos estamos tristes a veces, supéralo”, o “yo también estoy deprimido y sigo con mi vida”. La depresión no es igual para todos. Me alegro de que algunos lo sobrelleven mejor, pero yo no puedo”.