La razón por la que las langostas son hervidas vivas

Si vieras que cocinan vivo a un cerdo o un pollo, probablemente te espantar√≠as y hasta se te quitar√≠a el hambre, pero ¬Ņsientes el mismo repudio por la forma en que se preparan las langostas?

Las langostas son hervidas vivas cada vez que se cocinan y por lo mismo, los restaurantes que las ofrecen las tienen en acuarios y algunos incluso permiten que el cliente elija la que desea comer.

Probablemente como este animal marino es, de cierto modo, ajeno al humano y no tiene una estructura que cause empatía -como otros animales comestibles- muchos tienden a creer que simplemente no sienten dolor, pero la verdad es que no está del todo claro.

Mientras algunos creen que su estructura primitiva no le permite sentir dolor, el doctor Jaren G. Horsley, zo√≥logo especialista en invertebrados, asegur√≥ a PETA que las langostas tienen un sistema nervioso muy complejo, el cual les transmite grandes sensaciones de dolor cuando son cortadas. De la misma forma, al sumergirlas vivas en agua hirviendo, ‚Äúsacuden sus cuerpos salvajemente y ara√Īan las paredes de las ollas en un intento desesperado por escapar. Peor a√ļn, como las langostas no entran en estado de shock cuando son heridas, pensamos que sienten cada momento de sus lentas y dolorosas muertes cuando son cocinadas vivas, en una pr√°ctica que el investigador Gordon Gunter describi√≥ en la revista Science como ‚Äėtortura”‚ÄĚ, se√Īal√≥.

Ante la duda, en enero Suiza anunci√≥ que prohibir√≠a hervir langostas vivas. Tal como recoge el diario espa√Īol El Pa√≠s, a partir de marzo el gobierno suizo no permite esta pr√°ctica culinaria, por lo que ahora los chef deben “aturdir” a estos dec√°podos antes de cocinarlos. Adem√°s, tampoco podr√°n transportarlos ni guardarlos en hielo.

“Los crust√°ceos vivos, incluida la langosta, no podr√°n ser transportados sobre hielo o agua helada. Las especies acu√°ticas deber√°n mantenerse en su entorno natural”, dice la nueva ley.

Otro pa√≠s con normativas en la misma l√≠nea es Italia, donde un tribunal determin√≥ el a√Īo pasado que las langostas no pod√≠an conservarse vivas en hielo en los restaurantes porque esto causa un “sufrimiento injustificable” en esta especie.

Pero, ¬Ņpor qu√© se hierve vivas a las langostas?

De acuerdo al portal Bussiness Insider, se trata de una pr√°ctica que se realiza hace miles de a√Īos, pues el primer caso registrado proviene de recetas atribuidas al famoso cocinero romano Caelius Apicius del primer siglo A. de C. Asimismo, tambi√©n hay antecedentes de que este proceso comenz√≥ a ser usado en 1880 por cocineros estadounidenses cuando se dieron cuenta que el plato se ve√≠a y sab√≠a mejor cuando el animal se herv√≠a vivo.

Sin embargo, más tarde se descubrió que la tortuosa medida también ayudaba a reducir el riesgo de intoxicación alimentaria grave por bacterias de tipo Vibrio.

Business Insider explica que estos microorganismos prosperan en la carne en descomposición de langostas y otros mariscos. En este sentido, si una langosta muere, sólo tienes unas horas antes de que estas bacterias florezcan y una vez que lo hacen, es casi imposible deshacerse de ellas. Es más, incluso la cocción de carne de langosta contaminada no mata todas las bacterias, es por eso que muchos prefieren mantenerlas vivas hasta hervirlas.

Las bacterias del tipo Vibrio causan cólicos abdominales, náuseas, vómitos, fiebre, escalofríos y, a veces, incluso la muerte. Sin embargo, hay una manera sencilla de saber si la carne se ha descompuesto: olerla, pues el cuerpo descompuesto comienza a liberar amoníaco lo que deja un hedor bastante notorio.

Pero si bien hervir una langosta viva nos salva de estas peligrosas bacterias, -como decíamos más arriba- no hay evidencia de que la experiencia sea indolora para ellas. Algunos argumentan que las langostas carecen de pulmones y ni siquiera tienen la estructura biológica adecuada para formar un grito y que lo que se oye cuando son cocinadas, es el aire y el vapor que se escapa de sus conchas. Además, se argumenta que no está tan claro si sus sistemas nerviosos y cerebros primitivos conocen el dolor y que cuando se mueven en la olla, es sólo una respuesta refleja, pero la verdad es que también podría ser una respuesta al dolor.

De todos modos, ante la incertidumbre algunos opinan que lo mejor es abtenerse.

El acad√©mico y experto en neurociencia, Anil Seth dice que “con las langostas, simplemente no sabemos si pueden sentir dolor. Hay algo en √©tica que llamamos el Principio de Precauci√≥n, cuando no sabemos debemos pecar de cautelosos. Si existe la posibilidad de que algo tenga la capacidad de sufrir, debemos tratar esa posibilidad muy en serio. As√≠ que las langostas hervidas vivas no son una buena idea”.

Entonces, quiz√°s es hora de adoptar medidas contra esta pr√°ctica y evitar el posible sufrimiento del animal, con medidas como las tomadas en Suiza e Italia, pues se puede matar a la langosta antes de ponerla en la olla y terminar con la tortura.