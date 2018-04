Mujer habría muerto embalsamada viva luego que médicos confundieran suero con formalina

Una lamentable muerte por presunta negligencia médica se produjo en un hospital ruso de Ulyanovsk, luego que los especialistas médicos suministraran Formalina (compuesto para embalsamar cuerpos) en vez de una solución salina en el cuerpo de Ekaterina Fedyaeva (27), quien se había sometido a una cirugía de rutina.

La joven se recuperaba de su operación cuando le colocaron un gotero con la sustancia, que sirve para preservar los cuerpos una vez que la persona ha fallecido. Esta situación la tuvo en estado de coma y convulsionando por 2 días.

Los m√©dicos del recinto notaron tarde su error y enviaron a su paciente hacia la ciudad de Mosc√ļ, donde deb√≠a recibir tratamiento para salvarle la vida. Sin embargo, falleci√≥ en la capital rusa.

Seg√ļn describi√≥ el diario brit√°nico The Sun, la madre de Ekaterina, Galina Baryshnikova, indic√≥ que esto se trat√≥ de un simple asesinato, ya que el tratamiento que recibi√≥ no fue el indicado.

“Las personas que realizaron la cirug√≠a ya sab√≠an que infund√≠an algo incorrecto. Necesitaban tomar algunas medidas urgentes, pero no hicieron nada”, detall√≥.

Galina describi√≥ que, cuando supo que su hija no estaba bien, pidi√≥ a los m√©dicos que hicieran algo para que se recuperara. “Creo que lo √ļnico que quer√≠an ellos era que yo me fuera a mi casa y me olvidara de todo”, se√Īal√≥.

Sin embargo, la situaci√≥n de Ekaterina empeor√≥ durante esa noche, ya que convulsionaba y sent√≠a fuertes dolores en su est√≥mago. “Por 14 horas, despu√©s de la cirug√≠a, ella vivi√≥ con formalina en su cuerpo y ellos no hicieron nada”, detall√≥.

Entonces, la madre buscó a los doctores del hospital para que le dieran una explicación sobre el error que habían cometido, pero nadie le entregó una respuesta satisfactoria.

En ese momento apareció la médica jefa del recinto asistencial, quien le contó que había existido un problema médico, el cual tenía a su hija en coma y conectada a un ventilador artificial.

Tras eso, la afectada fue trasladada a una cl√≠nica en Mosc√ļ, donde los doctores utilizaron hasta 52 tipos de drogas diferentes para salvarle la vida, pero sus esfuerzos fueron en vano. Ekaterina Fedyaeva muri√≥ el pasado 2 de abril.

Hasta el momento no se conoce qu√© acciones tomar√° la familia Fedyaeva en contra del hospital de su ciudad, pero el primer comentario de Galina Baryshnikova tras el hecho fue que se trat√≥ de una “negligencia”.

Cabe se√Īalar que la formalina es utilizada en el √°mbito hospitalario, sobre todo en los servicios de anatom√≠a patol√≥gica, para la conservaci√≥n y fijaci√≥n de tejidos; esto se debe en parte a la capacidad bactericida y fungicida del formaldeh√≠do y tambi√©n a su capacidad de fijar adecuadamente los tejidos en parafina.