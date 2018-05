Pornhub revela que búsquedas relacionadas a Star Wars aumentan notablemente cada 4 de mayo

Este viernes 4 de mayo se celebra una nueva versión del May the 4th Be With You, conocido también como el Día de Star Wars.

Aprovechando lo especial de esta jornada, el conocido sitio de videos pornogr√°ficos Pornhub dio a conocer algunos datos sobre las estad√≠sticas de b√ļsquedas de sus usuarios, las que arrojaron interesantes resultados.

De hecho, tal como public√≥ el portal para adultos, las b√ļsquedas de videos XXX relacionados con Star Wars aumentan en promedio un 1.043% en esta fecha.

En tanto, las b√ļsquedas que presentan una mayor alza durante el 4 de mayo son “Lightsaber” con un 766% (espada l√°ser), “Star Wars Sex” con un 663% y “Ashoka Tano” con un 598%.

Por su parte, el Top 3 de b√ļsquedas relacionadas a la franquicia en lo que va de 2018 est√° compuesto por “Star Wars XXX”, “Star Wars Parody” y “Princess Leia”.

Adem√°s de Leia, otros personajes que aparecen son ‚ÄúRey‚ÄĚ, ‚ÄúOahsoka Tano‚ÄĚ, ‚ÄúTwilek‚ÄĚ y ‚ÄúPadme Amidala‚ÄĚ, entre otros.

Respecto a los sistemas operativos, los usuarios iOS se imponen en móviles, mientras que los de Windows se llevan el primer lugar en los computadores de escritorio.

Finalmente, Pornhub revel√≥ que las b√ļsquedas realizadas por j√≥venes (entre 18 y 24 a√Īos) aumentaron en un 68%.