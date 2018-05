Cóctel de oxígeno: el método de la capital más contaminada del mundo para combatir el smog

Las tisanas depurativas para aliviar los pulmones y los “c√≥cteles de ox√≠geno” prometen a los mongoles combatir los efectos del esmog, la espesa niebla que cubre Ul√°n Bator, la capital m√°s contaminada del mundo.

Muchos mongoles viven en yurtas calentadas con calefacciones de carb√≥n para soportar el rudo invierno. En 2016, Ul√°n Bator super√≥ a Nueva Delhi y a Pek√≠n como las capitales m√°s contaminadas del mundo, seg√ļn un informe de Unicef.

El 30 de enero, la poluci√≥n del aire era 133 veces superior al l√≠mite fijado por la Organizaci√≥n Mundial de la Salud (OMS). La neumon√≠a es la segunda causa de mortalidad en los ni√Īos menores de cinco a√Īos, asegura Unicef.

Los padres instan al gobierno a actuar y los empresarios aprovechan el filón de bebidas antiesmog a pesar de que la OMS advierte de que sus beneficios son dudosos.

En un gran comercio estatal, los consumidores pueden comprar por 1,9 d√≥lares (casi 1.200 pesos) la unidad unos atomizadores de ox√≠geno en aerosoles azules con el sello “el aire es la vida”. Cada uno permite transformar un zumo de fruta en “c√≥ctel de ox√≠geno” con espuma azucarada.

Otras tiendas y farmacias proponen a sus clientes transformar sus jugos de fruta en c√≥ctel espumoso con un aparato parecido a una m√°quina de caf√©. Cuesta el equivalente a 80 c√©ntimos de euro o 95 centavos de d√≥lar. En las calles, los carteles prometen que “beber un c√≥ctel oxigenado equivale a una caminata de tres horas por un bosque”.

C√≥cteles “milagro”

Las mujeres embarazadas figuran entre los principales consumidores de esta bebida procedente de la vecina Rusia. Algunas dicen hacerlo por prescripción médica.

Munguntuul Batbayar, una contable de 34 a√Īos con tres hijos, bebi√≥ estos c√≥cteles “milagro” cuando estaba embarazada. Pero se gast√≥ mucho m√°s en medicamentos. “Cada invierno, no paramos de tomar medicamentos”, explica a la AFP. “Hasta el punto de que se convirtieron en productos de consumo corriente que compramos regularmente”.

Como muchos mongoles, tuvo que comprar tres máquinas para purificar el aire y cada vez que cambia los filtros se horroriza al ver la suciedad. Las partículas finas son peligrosas porque entran en los pulmones. La contaminación puede provocar o agravar el asma, la bronquitis y otras enfermedades respiratorias crónicas.

“Ninguna prueba cient√≠fica”

Además de los cócteles, algunos mongoles beben tisanas supuestamente depurativas. Chantsaldulam Baatar, director general de Dr. Baatar, una de las empresas fabricantes, asegura que las ventas se disparan de 20 a 30% cada invierno.

“Esta infusi√≥n permite antes de nada eliminar las toxinas presentes en la sangre. Luego transforma las toxinas de los pulmones en moco. Y las plantas ayudan a reforzar el sistema inmunitario”, asegura a la AFP.

Maria Neira, directora del departamento de salud p√ļblica de la OMS, asegura que “la verdadera soluci√≥n” ser√≠a reducir la contaminaci√≥n atmosf√©rica, y no hay “ninguna prueba cient√≠fica que demuestre una eficacia” de las infusiones.

Para la asociaci√≥n “Padres contra el esmog”, que organiz√≥ una sentada de protesta a principios del a√Īo, las autoridades no hacen lo suficiente para reducir la contaminaci√≥n del aire.

“La √ļnica forma en la que abordan el problema es hablando de distribuir hornillos y carb√≥n limpio”, lamenta Mandakhjargal Tumur, el coordinador de la asociaci√≥n.

“Ning√ļn efecto”

El gobierno se gastó 98 millones de euros (más de 69.883 millones de pesos) entre 2008 y 2016 para luchar contra la polución, la mitad de ellos provenientes de fondos de ayuda internacional.

Parte del dinero sirvió para repartir en los barrios pobres de la capital unos hornillos más modernos, con un bajo nivel de emisiones de partículas.

En 2017, el parlamento votó una exoneración fiscal para las empresas fabricantes de purificadores del aire. Y el primer ministro Ukhnaa Khurelsukh publicó un decreto ordenando la distribución de aparatos en los colegios. Las oenegés también reparten purificadores y mascarillas anticontaminación en los colegios, guarderías y hospitales.

Davaadalai Tumendalai, representante de la asociaci√≥n “Esmog y Ni√Īos”, estima que todos estos aparatos no son una soluci√≥n al problema, “no hay ning√ļn efecto positivo” porque “los purificadores no producen ox√≠geno, no son plantas”.