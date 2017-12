Costanera Center es la torre más alta de Latinoamérica con intervención lumínica

Domingo 31 diciembre de 2017 | Publicado a las 20:45

El Costanera Center, la torre más grande del cono sur, se iluminará desde el piso veinticinco al sesenta con una de las apuestas urbanas más ambiciosas del último tiempo en nuestro país.

Un total de 36 pisos más la corona, serán protagonistas de la intervención de luces, que se ven desde distintos puntos del gran Santiago.

Madis, compañía del área de diseño, tecnología y contenido visual, es la gestora y encargada de este proyecto, que tiene un costo de medio millón de dólares.

La propuesta incluye 20 kilómetros de cableado que dan la energía y conectividad necesaria a esta implementación, más 570 metros cuadrados de tecnología LED (equivalentes a 20 pantallas por piso), que a través de visuales iluminan la torre.

Además. la inversión contempla técnicos, ingenieros eléctricos, diseñadores y servidores especiales traídos desde Estados Unidos, quienes son los encargados de implementar y dar vida al montaje en tan sólo ocho días.

Victoria Baraja, Directora Ejecutiva de Madis y encargada de este proyecto, explica que, “para nosotros el objetivo de esta intervención urbana, en el ícono arquitectónico más alto de Chile y Sudamérica, es lograr que se produzca una conducta distinta de las personas en relación a su entorno”.

“Lo importante no es el proyecto si no lo que provoca, la cuestión es generar un cambio, que miremos hacia arriba, alcemos la cabeza, nos detengamos un momento y observemos. Eso a través de una intervención de luz con tecnología y diseño que delinea la arquitectura de un edificio. Es un buen ejercicio en estas fechas en que todos andamos corriendo con la cabeza abajo pegada en el celular o con la mirada no más arriba de nuestras cejas”, agregó.

Por su parte, Marcelo Rojas, Director General y Escenógrafo de Madis asegura que “sabemos que torre Costanera es un edifico llamativo en nuestra ciudad y creemos que ellos (Costanera) son visionarios también, pues la esencia de la innovación es atreverse a hacer cosas nuevas y llevarlas a cabo y ambos nos atrevemos. En este caso intervenir provisoriamente una forma reconocible de la ciudad, transformando lo estático en dinámico para crear una experiencia nueva, cambiar nuestra percepción lejana y cercana, jugar e invitar a observar la ciudad en que vivimos”.

Rojas agrega “con esta intervención, buscamos tomar la energía de la ciudad en este punto neurálgico y transportarla como luz a través de los vértices de la torre elevándola hasta su corona, destacando su verticalidad y forma”.

Desde la empresa aseguran que “la performance es regalar un espectáculo visual a la ciudad. Por eso y para que fuese visible en gran parte de Santiago, es que llegamos a Costanera Center a solicitar la torre como soporte para nuestra intervención urbana y aceptaron el desafío creyendo en nosotros y en que ésta podía ser una gran manera de compartir la Magia de la navidad”.