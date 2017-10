La verdadera razón por la que Hugh Hefner eligió un conejo como símbolo de Playboy

La muerte de Hugh Hefner, fundador y redactor jefe de la revista para adultos Playboy, conmocionó a muchos esta semana, en medio de detractores y críticos al trabajo que lo convirtió en un ícono de la revolución sexual.

Mientras unos dicen que liberó a la mujer sexualmente, otros dicen que la transformó en un objeto y que prueba de ello es el haberles “quitado” su calidad de “mujer” y transformarlas en “conejitas”, pero… ¿qué hay detrás del célebre símbolo de Playboy?

Si bien algunos creen que el conejo de Playboy simbolizaba la resistencia sexual, la verdadera razón no tiene que ver con eso.

En 1967 -catorce años después de la fundación de la revista- Hefner dio luces al respecto en una entrevista, recogida en el libro Sex in Language: Euphemistic and Dysphemistic Metaphors in Internet forums (Sexo en el lenguaje: Metáforas del eufemismo y el disfema en los foros de Internet) de Eliecer Crespo-Fernández .

“El conejo, el conejito, en Estados Unidos tiene un significado sexual, y lo elegí porque es un animal fresco, tímido, vivaz, saltarín y sexy. Primero te huele, luego se escapa, luego vuelve, y tienes ganas de acariciarlo, jugar con él. Una chica se parece a un conejito. Alegre y bromeando”, indicó en la oportunidad.

Además, en su explicación dejó claro que no todas las mujeres pueden ser “conejitas”.

“Considere el tipo de chica que hicimos popular: la Playmate del mes. Ella nunca es sofisticada, una chica que realmente no puedes tener, es una chica joven, sana y sencilla, la chica de al lado. No nos interesa la mujer misteriosa y difícil, la femme fatale, que usa ropa interior elegante, con encajes, y está triste, y de alguna manera es mentalmente sucia”, expresó.

“La chica Playboy no usa encaje, ni ropa interior, está desnuda, bien lavada con jabón y agua y es feliz”, añadió.

Según recoge el diario británico The Sun, Hefner encontró la inspiración para el símbolo del conejo en un bar que solía visitar cuando era universitario, mucho antes de crear Playboy.

En los tiempos que Hugh estudiaba en la Universidad de Illinois, en la década de 1940, su lugar de dispersión favorito era un bar llamado Bunny’s Tavern (Taverna del conejito), cuyo nombre provenía del apodo de su dueño: Bernard “Bunny” Fitzsimmons.

El lugar inaugurado en 1936 recibía principalmente a estudiantes de bajos recursos, pues ofrecía comida y cerveza muy barata.

Por eso, cuando en la década de los 50, Hefner comenzó a dar forma a Playboy, se acordó del bar y decidió usar el conejo como una forma de rendirle tributo al lugar. De hecho, una carta colgada en las paredes del recinto firmada por Hefner, lo cuenta.

Pero como ya les contamos más arriba, también fue por la asociación sexual que existe respecto al animal.

En tanto, el traje icónico de las “conejitas” de Playboy fue diseñado por Zelda Wynn Valdés y debutó formarlmente en el primer club de Playboy fundado en Chicago en 1960.

Si bien al principio, las conejitas eran simplemente mujeres jóvenes que trabajaban como meseras en los clubes de Playboy, luego el concepto se expandió a las modelos de la firma.