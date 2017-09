¿Cuántas horas de dormir has perdido desde que eres padre? Calculadora de sueño te lo dice

Una de las cosas que más extrañan los padres primerizos cuando nacen sus hijos, es la posibilidad de tener una noche de sueño reparadora sin interrupciones.

Y es que por más dulces que sean los bebés, requieren de cuidados 24/7, lo que deja muy poco tiempo libre a los progenitores, cuyos cuerpos comienzan poco a poco a pasarles la cuenta.

Para atormentarlos un poco más, y también para ayudarlos, el sitio web británico Hillary creó una calculadora del sueño que permite a los papás determinar la cantidad de horas que han dejado pasar desde la llegada del pequeño querubín.

Hacer funcionar la calculadora (ingresa a este link) es muy simple, pues sólo se debe agregar la edad del niño, para que te dé un aproximado de la cifra.

Pero no sólo entrega estimaciones del sueño, sino que también calcula la cantidad de pañales que has cambiado, las canciones has cantado y los cuentos que has contado.

Además, la web también advierte sobre algunos comportamientos extraños que ocurren en los padres debido a la falta de sueño, entre los que se encuentra ponerse la ropa al revés o agregar por error la leche del bebé a tu café.

Para prevenir todos estos problemas, los expertos recomiendan que los padres aprovechen de dormir cuando lo hace el bebé, pues es el único momento en que podrá realmente descansar.

También es muy importante establecer horarios de sueños y mantener una alimentación balanceada, que permita guardar energías cuando se requiera.

Además se debe evitar el uso de aparatos tecnológicos como tablets o celulares en la noche, ya que su luz también complica el conciliar el sueño.