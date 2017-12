5 comportamientos que identifican a un psicópata en una conversación

De acuerdo a la Biblioteca de Medicina de Estados Unidos el trastorno de personalidad antisocial o psicopatía, como se llama comúnmente, “es una afección mental por la cual una persona tiene un patrón prolongado de manipulación, explotación o violación de los derechos de otros”, y a menudo configura un comportamiento delictivo.

Si bien no existe un patrón de causas exactas, hay algunas que se repiten en la mayoría de los casos, y tienen que ver con la genética y factores como el maltrato infantil, herencia antisocial, padres alcohólicos, estadías en prisión, entre otros.

Según un estudio de 2010, liderado por el centro de investigación Behavioral Sciences & The Law, el 1% de la población posee rasgos psicopáticos, y un 3% de los líderes económicos está dentro de este grupo. Y aunque estas cifras pueden parecer mínimas, lo cierto es que a diario podemos relacionarnos con personas que presentan uno o más de estos síntomas y que pasan inadvertidos para su entorno.

La misma entidad norteamericana asegura que dentro de los rasgos más comunes en este trastorno, está la personalidad “jovial y encantadora”; la adulación y manipulación de emociones; no mostrar culpa ni remordimiento; personalidad arrogante; y relación tóxica con las drogas y el alcohol.

Asimismo, se señala que en la infancia existen al menos dos rasgos a los que se les debe poner atención: prender fuego y ser cruel con los animales. Esto, porque son factores que se repiten con frecuencia en el desarrollo de la personalidad antisocial.

Otra característica importante, señalada por un grupo de psicólogos y terapeutas estadounidenses, y recogida por el portal especializado Psychology Today, es que los psicópatas o narcisistas (afección mental que involucra un sentido exagerado de egocentrismo, preocupación extrema por sí mismo y falta de empatía por otras personas), se mueven en la vida utilizando a las personas para conseguir sus objetivos, llegando a interactuar con ellas a través de falsas realidades.

En este sentido, las conversaciones son un aspecto al que, según los expertos, se les debe poner particular atención, ya que existen una serie de factores comunes que fácilmente te podrían ayudar a identificar a una persona con este tipo de trastorno.

Dado lo anterior, los especialistas agruparon una serie de ‘pistas’ o características que dan cuenta de la duplicidad con la que actúan los psicópatas, como enfocarse demasiado en ti, confiar temas íntimos o confidenciales sin conocerte tanto y realizar preguntas demasiado específicas.

A continuación te dejamos con al menos 5 caracaterísticas a las que deberías poner especial atención en una conversación.

1) Confía demasiado en ti y en muy poco tiempo

A menudo revelan temas íntimos y de gran complejidad donde ellos son los “buenos actores”, sin embargo, cualquiera sea la revelación, el punto es que siempre llega antes de que él o ella sepa si eres realmente confiable, señalan los expertos.

Esto radica en que los psicópatas apuestan constantemente por la “simpatía e intimidad forzada”. Esto porque se mueven rápido, es decir, mientras menos se demore en formar un vínculo de confianza, más rápido pasará a la siguiente fase: la manipulación. “Estas personas hacen revelaciones antes de que se haya establecido alguna intimidad, tal vez incluso minutos después de conocerte por primera vez“, agregan.

2) Repite información “confidencial” que ya ha compartido contigo

La misma historia íntima que te confesó en una conversación anterior, puede repetirse en el encuentro siguiente, con énfasis en que es algo “confidencial”, por cierto.

Los especialistas, insisten en que no se trata de la típica historia de una mascota que todo dueño repite, sino que a temas aparentemente más profundos.

Si la misma información se repite en el tiempo, esto puede dar cuenta que la persona está utilizando un guión y quizá olvidó que ya lo había usado anteriormente. Advierten, también, que los psicópatas suelen ser simplistas y muy hábiles con la mentira. “A veces mienten sin más motivo que su propia diversión y otras para conseguir un objetivo específico, ahí es cuando es más probable que recurran al ‘piloto automático’ al momento de contar historias falsas y con guiones, y como para ellos todas las personas son iguales, seres unidimensionales en los que no tienen ningún interés genuino, se les hace difícil recordar lo que han dicho y a quién“, agregan.

3) No hace preguntas personales o bien hace preguntas muy puntuales

Si te ha pasado que luego de una cita o encuentro esa persona te contó prácticamente todo sobre su vida o hizo confesiones íntimas y la conversación no fluyó de manera natural, es probable que hayas estado en presencia de un psicópata.

Los profesionales advierten que es importante notar la simetría en la información: “¿Reveló una cantidad enorme de información sin pedirte o esperar algo similar?“.

Y es que si no te pide nada y no demuestra interés, se debe básicamente a que está utilizando un guión, tal como se detalló en el punto anterior.

Por otro lado, si te bombardea con preguntas específicas y se mueve muy rápido de una otra, sin dejar que la comunicación sea orgánica, quizá está tratando de descubrir tus vulnerabilidades. De este modo puede ofrecerte apoyo y compañía, algo que le permitirá obviamente ganar tu confianza, que es lo que todo psicópata busca.

4) Pide favores especiales

El pedir esta clase de favores es un criterio muy utilizado para diagnosticar trastornos de personalidad narcisista. Y es que si bien todos pedimos favores por una necesidad genuina, lo cierto es que los narcisistas lo hacen porque sienten que tienen ese derecho sobre los demás, a ser consentidos y merecedores de ese esfuerzo.

Algunos te pueden ver solo como un objeto al que pueden usar para cumplir sus necesidades, y otros llegan a emparejarse para cumplir con lo mismo pero, además, suman el factor sumisión, del que incluso puedes estar consciente.

Ellos también ven el cumplimiento de sus deseos como una prueba de fidelidad o traición que le permite saber si puede seguir manipulándote.

5) Hace comentarios extraños sobre tu persona

Este tipo de comentarios suelen presentarse como suposiciones positivas y/o negativas sobre tu persona. Uno de los ejemplos que señalan los especialistas, es que cuando estás hablando de tu familia, un psicópata puede decirte: “Debe ser difícil ser la persona más inteligente del núcleo“. Primero, jamás dijiste que eras inteligente ni has hecho esa relación con tu familia, por lo que ese comentario no es precisamente halagador, sino que busca, de una manera ‘pasivo-agresiva’ atacar a tu familia.

Además, “a los psicópatas y narcisistas les encanta hacer que los demás adivinen; refuerza su poder, y la actitud predeterminada del psicópata hacia los demás es de desprecio“, aseguran.

Otras pistas no verbales

Por último, los expertos entregan otras pistas que pueden ayudarte a dilucidar si estás o no en presencia de un psicópata o narcisista. Esto porque de acuerdo a sus experiencias, aseguran que muchas personas que se comprometieron o relacionaron con este tipo de individuos, han afirmado que en un comienzo tenían la sensación de que algo no andaba bien pero que decidieron ignorarla por el afecto o porque se sentían halagadas con su atención.

No obstante, indican que no existe una máscara que puede camuflar por completo la falta de empatía emocional, que vendría a ser “el sello distintivo de la psicopatía y el narcisismo“. Y es que una persona simplemente “no puede falsificar por completo lo que no experimenta, incluso si dice y hace ‘todas las cosas correctas’ “.

Lo anterior exige que estés en sintonía tanto con el comportamiento externo de esa persona como con sus sentimientos ocultos y sus declaraciones, pues por lo general es ahí donde se evidencian las mayores discrepancias entre lo que es la persona y lo que desea aparentar.