MOP explica medidas para evitar colapso ante fin de semana largo: Se ordenó por día y ruta

El coordinador del Plan de Contingencia del Ministerio de Obras P√ļblicas (MOP), Jos√© Luis Uriarte, se refiri√≥ a las recomendaciones para los automovilistas y las medidas que se tomar√°n para el pr√≥ximo fin de semana largo con el objetivo de evitar colapsos como ocurri√≥ en Semana Santa.

En entrevista con Expreso B√≠o B√≠o, el coordinador explic√≥ que “el peor error que podemos cometer es suponer que las cosas son inamovibles. Nuestro trabajo es estar constantemente realizando las medidas, mejorando y afinando para mitigar de mejor manera las contingencias”.

Adem√°s, agreg√≥ que las “carreteras no est√°n quedando chicas, las inversiones en infraestructuras durante los √ļltimos a√Īos fue muy poca y la soluci√≥n real que pasa por invertir m√°s en las autopistas y agrandarlas toma tiempo”.

En ese sentido, acotó que no se puede esperar periodos muy largos para poder mitigar las congestiones de manera concreta.

Consultado por las medidas para el pr√≥ximo fin de semana largo, el coordinador coment√≥ que “nosotros hicimos dos cosas importantes: respecto a las t√≠picas medidas de gesti√≥n de tr√°nsito, como los 3×1 o cobros de peaje, ordenarlos para que los usuarios los puedan entender, entonces ahora se orden√≥ por ruta y por d√≠a las medidas”.

A su vez, explic√≥ que las personas interesadas en salir de Santiago “el s√°bado por la ma√Īana, se van a encontrar con un peaje a $1000 desde las 07:00 hasta las 10:00 horas (…) Nosotros queremos incentivar y premiar a los que salen m√°s temprano“.

Para Uriarte si todas las personas ocupan las carreteras a la misma hora “no hay medida que evite los tacos. Debemos asumir que las carreteras no est√°n quedando chicas, entonces si intentamos todos al mismo tiempo pasar por la ruta, eso no se podr√°”.

Respecto a la segunda medida importante, el coordinador que se entregará información en tiempo real a través del sitio web www.mop.cl.

“Encontrar√°n el estado de cada una de las rutas y la estimaci√≥n de tiempos de viaje sobre las rutas de salida e ingreso de Santiago”, dijo.

