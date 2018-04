Rodrigo Rivera, vocero de la Confech: Se hace necesario volver a salir a las calles

Este jueves se dio inicio a la primera gran marcha estudiantil del a√Īo. Por lo mismo, el vocero de la Confech, Rodrigo Rivera, explic√≥ en Expreso B√≠o B√≠o que “es importante mencionar que despu√©s de muchos a√Īos de movilizaci√≥n el problema que hemos levantado es a√ļn sigue”.

En ese sentido, agreg√≥ que “hay universidades que se cierran, las declaraciones del ministro sobre los condones y eso nos hace pensar que se hace necesario volver a salir a las calles y nuestra consigna es clara, Chile ya decidi√≥, no queremos m√°s lucro, no queremos m√°s endeudamiento, no queremos m√°s educaci√≥n sexista y en funci√≥n de eso salimos a las calles”.

Consultado por la intenci√≥n del Gobierno de aumentar la gratuidad, el vocero indic√≥ que “si bien lo encontramos una instancia positiva, la comisi√≥n se queda corta, no podr√° llamar a los directores de los bancos que tienen en sus manos el CAE. Si bien creemos que es positivo progresar en buscar responsabilidades hoy se queda corta”.

A su vez, mencion√≥ que respecto a la misma gratuidad “los anuncios del Gobierno esta semana a nosotros nos preocupan porque el hermano olvidado de la educaci√≥n es la t√©cnico profesional, y es el olvidado porque en ese sector se permite el lucro y hay poca regulaci√≥n“.

Sobre la manifestaci√≥n y los dichos de la intendenta Karla Rubilar respecto a la presencia de personal de Carabineros, el vocero expres√≥ que “el foco de la movilizaci√≥n debe estar en nuestras demandas y no en la violencia, por lo mismo, hicimos un llamado a salir a la calle de manera pac√≠fica y de manera creativa”.

Con la Confech tenemos implementado un sistema de seguridad y vigilancia en todos los espacios de conflicto - Vocero de la Confech, Rodrigo Rivera

Por lo anterior, el vocero aclar√≥ que “con la Confech tenemos implementado un sistema de seguridad y vigilancia en todos los espacios de conflicto que puedan existir y el llamado es para manifestarnos de manera tranquila“.

Para Rivera, el concepto de educaci√≥n “no sexista” significa que “hay distintas dimensiones, hay un plano que todo el proceso educativo debe terminar con los sesgos de g√©nero y entregar educaci√≥n sexual en los colegios (…) Hay un problema complejo que afecta a todos los j√≥venes y la manera de evitarlos es educando de manera correcta“.

