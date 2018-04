Abogado: quema de microfilms en dictadura ocurrió bajo "estándares de encubrimiento"

El ministro Mario Carroza inició una investigación por lo que hasta ahora se conoce como un supuesto atentado incendiario realizado en 1989.

Posterior a ese hecho, se abri√≥ una investigaci√≥n por la presunta quema de archivos en formato de microfilms de la CNI, los que respecto a los √ļltimos antecedentes, manten√≠an informaci√≥n importante sobre el expresidente Eduardo Frei Montalva y datos clave sobre causas de derechos humanos.

Lo anterior generó diversas reacciones, debido a que se citó a declarar a exmilitares que habrían participado en la quema.

En entrevista con Expreso B√≠o B√≠o, el abogado e integrante de la Mesa de Di√°logo sobre Derechos Humanos Luciano Fouillioux, sostuvo que son querellantes en la causa del expresidente y aclar√≥ que “la hemos seguido hace muchos a√Īos, hay varios querellantes. Somos cuatro partes que estamos litigando con los seis imputados (…) Es una investigaci√≥n que ha costado mucho avanzar“.

Para el abogado, actualmente hay confirmaci√≥n por parte del Ej√©rcito sobre la quema de los documentos se√Īalados. “Fueron incinerados con conocimiento del mando de la √©poca y en el contexto del desarrollo de la Mesa de Di√°logo. Esas conductas desde el punto de vista procesal, figuran bajo los est√°ndares del encubrimiento“, dijo.

Las instituciones armadas una de las características es que son estratégicas, todas tienen respaldo y nada se hace a la suerte - Luciano Fouillioux

A su vez, el profesional indic√≥ que lo ocurrido con Frei Montalva es un “hecho de lesa humanidad y como es de lesa humanidad no prescribe (…) Las instituciones armadas una de las caracter√≠sticas es que son estrat√©gicas, todas tienen respaldo y nada se hace a la suerte“.

Consultado por los protocolos del Ej√©rcito en base al caso, el abogado explic√≥ que “al no ser parte del organigrama funcional del Ej√©rcito, lo hace m√°s grave porque es como que un organismo no existe pero lo componen funcionarios p√ļblico, todo p√ļblico y presupuesto, pero no existe. En definitiva se trata de un viejo y rom√°ntico argumento”.

Escucha la entrevista completa aquí: