Felipe Kast y voto de identidad de género: Pedimos respeto para quienes pensamos así

Viernes 05 enero de 2018 | Publicado a las 12:03

Chile Vamos se mantiene bajo tensión luego que el senador electo Felipe Kast (Evópoli) apoyara la idea de legislar el proyecto de ley de identidad de género.

En conversación con Expreso Bío Bío, Kast aseguró que “siempre hemos sido claros, nosotros creemos en la libertad de verdad, eso significa que respetamos el derecho de cada persona de poder aspirar a su dignidad y una persona que quiere hacer un cambio puede hacerlo, que no tenga que vivir una doble vida”.

Además, agregó que “lo mínimo que pedimos es respeto a quienes pensamos de esta manera, que fundamos este partido justamente para ser consecuente con lo que pensamos. Fui el único candidato presidencial que está a favor del matrimonio igualitario (…) Que vengan a criticar, que vengan a cuestionar la moralidad de un voto tan importante a mí no me parece y esa es la política chica“.

Consultado reacciones de Sebastián Piñera al respecto, Kast explicó que “no se ha molestado en lo más mínimo, hablé con él y no está molesto, yo creo que están molestos por generarle una sensación en la ciudadanía de que él no respetaría la diversidad de opiniones en esta materia”.

Sobre los dichos de la UDI, partido que habría comentado ser el “corazón” del Gobierno de Sebastián Piñera, el senador electo mencionó que “nosotros aspiramos a mayoría en Chile Vamos. En el futuro no tengamos una centroderecha que sea 90% conservadora, ojalá seamos mayoría quienes defendemos estas nuevas ideas y eso no significa que no coincidamos en muchas materias”.

Felipe Kast se refirió a materias de gratuidad y aclaró que “necesitamos una gratuidad solidaria, no estoy en contra del derecho de los estudiantes, si estoy en contra de que a ellos que les va bien no le devuelvan la mano al país (…) No puede ser el dinero el que determine la oportunidad de nuestros estudiantes”.

Sobre el viaje de la presidenta Michelle Bachelet a Cuba, Kast expresó que “sabemos lo que hace cuando va a Cuba, ojalá que se reúna con los que han sufrido una dictadura por más de 55 años, pero creo que no lo va a hacer”.

