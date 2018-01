Felipe Kast tensiona a Chile Vamos tras apoyar idea de legislar sobre identidad de género

Jueves 04 enero de 2018 | Publicado a las 20:10

El apoyo de Felipe Kast (Evopoli) a la idea de legislar el proyecto de ley de identidad de género provocó tensión en Chile Vamos.

Lo anterior, luego que el martes pasado los presidentes y jefes de bancada del conglomerado acordaran su postura en contra a esta y otras iniciativas.

De este modo, el bloque intentó ese día dar una señal de unidad tras reunirse con el presidente electo, Sebastián Piñera.

Pero la votación de ayer miércoles no fue unánime en Chile Vamos gracias al voto disidente de Kast.

Aquella decisión le valió críticas desde los demás partidos del conglomerado. De hecho, el senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, calificó de una mala señal la postura del diputado de Evópoli.

“En los temas morales no pueden haber órdenes, por un tema de conciencia, pero claramente la señal no es muy linda. Cuando el Presidente recomienda algo, antes de que parta el Gobierno y un parlamentario vota contra lo que él dice”, aseguró, aunque recalcó que “no había ninguna orden del Presidente” sobre el tema.

En medio de estos cuestionamientos, Felipe Kast, junto al jefe de bancada de RN, Leopoldo Pérez; y el de la UDI, Felipe Ward, fueron citados a una reunión por parte de Andrés Chadwick para revisar temas de orden legislativo.

Tras la instancia, el diputado de Evopoli dijo que no iba a caer a la política baja para responder a los dichos de Ossandón y reafirmó su postura frente al proyecto. “Nosotros siempre vamos a votar en convicción. Creemos que las personas tienen que ser libres de poder emprender su camino y lograr sus sueños, mientras no le hagan daño a un tercero”, recalcó.

En tanto, Ward recalcó que no fue sorpresa la votación de Felipe Kast, ya que en la reunión del martes así lo había informado. Eso sí, aseguró que buscarán concordancia dentro del bloque de cara a la discusión en particular de la iniciativa. “Vamos a hacer todo lo posible para que este proyecto de ley no se apruebe”, aseguró.

Tras superar esa etapa la próxima semana en la Comisión de Derechos Humanos, se espera que el proyecto de identidad de género pase a la Sala de la Cámara el próximo 16 de enero: cuando el Papa ya esté desarrollando la agenda de su visita a Chile.

Eso sí, el diputado José Antonio Kast pidió cambiar la discusión para otra jornada, lo que el presidente de la Cámara Baja, Fidel Espinoza (PS), consideró atendible, de modo que probablemente sea trasladada a otra fecha.