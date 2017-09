Abogado de familia Haeger presentaría recurso de nulidad tras absolución de Jaime Anguita

El abogado querellante, Sergio Coronado, que representa a la familia Haeger en dicho caso, se refirió a la decisión del tribunal que liberó de culpas a Jaime Anguita.

En conversación con Podría Ser Peor, sostuvo que el objetivo era obtener un veredicto condenatorio, no obstante, aclaró que se trataría del fin de una primera etapa.

“Esto no es una resolución que se encuentre firme, que no se pueda impugnar, que no se pueda objetar, el próximo 16 de octubre vamos a conocer la sentencia, vamos a tener acceso al contenido y seguramente vamos a presentar un recurso de nulidad“, dijo el abogado.

Al ser consultado por las pruebas que involucrarían a Anguita en el caso, Coronado comentó que la postura de la defensa habría cometido errores en el juicio, puesto que durante el transcurso de los alegatos se basaron en “desvirtuar la existencia de una muerte incluso con intervención de terceros”, acotó.

“Hasta incluso el día que terminó el juicio, el señor Anguita señaló que seguía pensando que era suicidio, que su mujer se quitó la vida (…) las pruebas permiten establecer con claridad que existió un homicidio, una muerte violenta”, expresó Coronado.

Escucha la entrevista completa aquí: