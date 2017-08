Ministro del Medio Ambiente explica fundamentos del rechazo a minera Dominga

El ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, explicó el fallo del Comité de Ministros que rechazó el proyecto minero portuario Dominga.

En conversación con Podría Ser Peor, el ministro sostuvo que se trata de un proyecto que buscaba extraer metal y que no contaba con la información necesaria para evaluar su impacto ambiental.

La construcción del proyecto estaba contemplado en la comuna la Higuera, en la región de Coquimbo, en una zona donde se encuentra la reserva del Pingüino de Humboldt.

“Para poder aprobar se debe estimar el estado base y cómo éste es afectado o no por un proyecto, y cómo las medidas de mitigación pueden hacerse cargo de los impactos y en este caso eso no ocurrió”, aseguró Mena.

El titular de Medio Ambiente aclaró que no se está en contra de las mineras en general, sino que de esta en particular por no cumplir con la normativa. Asimismo, descartó que el rechazo se deba a la vinculación de Sebastián Piñera con el proyecto, manifestando que la decisión se ajustó a “estrictamente a aspectos técnicos”.

