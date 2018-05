Sumario en municipio de Lo Prado por denuncia contra Joane Florvil cerró sin responsables

El sumario al interior de la Municipalidad de Lo Prado por el actuar de los funcionarios de la Oficina de Protección de Derechos (OPD) el día en que se acusó a Joane Florvil de abandonar a su hija concluyó sin responsables.

Se trata de un informe de 120 p√°ginas que fue entregado a la Fiscal√≠a Centro Norte y que cuenta con cinco declaraciones de funcionarios que tuvieron participaci√≥n directa y un relato cronol√≥gico de los hechos, seg√ļn consign√≥ La Tercera.

El documento adem√°s agrega recortes de prensa con la cobertura del caso que dejar√≠a en evidencia las dis√≠miles versiones entregadas sobre los sucesos del 30 de agosto, cuando la joven madre fue acusada de abandonar a su peque√Īa hija en las oficinas de la OPD.

Entre las declaraciones se incluye la del guardia del recinto, quien habría entrado el coche con la lactante tras ser supuestamente abandonada por Joane.

“Empuj√≥ el coche”

‚ÄúMiro hacia afuera, hab√≠a una mujer parada, me acerqu√© donde ella y le pregunt√© qu√© quer√≠a. Ella me respondi√≥ ‚Äėayuda marido‚Äô. Luego me percat√© que ella ten√≠a un coche, me acerqu√© al lado de ella para graficarle gestualmente hacia d√≥nde ten√≠a que ir para acceder a las dependencias de la Dideco‚ÄĚ, declar√≥.

As√≠, agreg√≥ que ‚Äúen ese momento, de forma intempestiva empuj√≥ el coche hacia la rampa, adentro de las dependencias. Yo en ese momento solo atin√© a sujetar el coche y estabilizarlo. Una vez estabilizado me percat√© que la mujer hab√≠a salido corriendo del lugar, hacia el norte, por calle San Germ√°n‚ÄĚ.

Luego, habría entrado el coche al interior de la oficina, donde revisaron a la bebé para constatar su estado de salud.

‚ÄúRevisamos a la beb√© de forma superficial para identificarla, no encontraba nada (sic) y nos percatamos de una peque√Īa crisis (ojos blancos, p√°lida, baja temperatura). Llamamos a Carabineros, quienes no contestaron de inmediato‚ÄĚ, declar√≥ un testigo.

Seg√ļn indicaron, el d√≠a anterior Joane ya hab√≠a asistido a la oficina para pedir ayuda ante el robo de la documentaci√≥n de ella y su marido, indicando que al volver al d√≠a siguiente abandon√≥ el coche.

Al constatar las lesiones de la menor se ‚Äúdetecta que la ni√Īa presenta reiteradas crisis de apnea del sue√Īo‚ÄĚ.

Detención de Joane

Seg√ļn el documento, luego de dejar a la menor en la Casa Nacional del Sename, los funcionarios habr√≠an retornado a la 44¬ļ de Lo Prado a buscar el coche para llevarlo al d√≠a siguiente al Servicio, momento en que se percatan que Joane se encontraba esposada en la sala de espera.

Al preguntar el motivo de la detenci√≥n, los funcionarios policiales, vestidos de civil, habr√≠an respondido que “la madre hablaba poco espa√Īol y se neg√≥ a entregar declaraciones‚ÄĚ.

Seg√ļn la versi√≥n de los funcionarios, habr√≠an consultado si hubo traductor al momento de la detenci√≥n, a lo que los polic√≠as no habr√≠an respondido.

Los registros de las cámaras de la comisaría muestran el ingreso de Joane a la unidad, donde realizan los trámites de identificación y luego es dejada en una sala de aislamiento bajo la vigilancia de un funcionario policial, quien trata de calmarla e intenta evitar que se golpee la cabeza, poniéndole un casco.

‚ÄúSe puede constatar que no ha existido actuaci√≥n reprochable alguna de los funcionarios intervinientes, quienes siguieron en todo momento protocolos y conductas razonables ante la situaci√≥n a la que se enfrentaron. Adem√°s, la detenci√≥n de la fallecida y las decisiones tomadas en torno a la menor fueron ordenadas y ejecutadas por los organismos competentes, sin intervenci√≥n de funcionarios municipales‚ÄĚ concluye el sumario.