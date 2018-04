Llegó el día en que Fernanda debió dar a luz: madre viajó a Bariloche tras nueva pista

Nuevos antecedentes respecto al posible paradero de Fernanda Maciel, joven de 21 a√Īos embarazada que fue vista por √ļltima vez en la regi√≥n Metropolitana el 10 de febrero, se dieron a conocer los √ļltimos d√≠as.

Este viernes corresponde al d√≠a en que Fernanda debi√≥ haber dar a luz y su familia contin√ļa su b√ļsqueda por todos los medios y lugares posibles. Su madre, Paola, viaj√≥ a Bariloche tras recibir informaci√≥n de un matrimonio que la habr√≠a visto en las calles de dicha ciudad.

Seg√ļn lo consignado por La Ma√Īana de Chilevisi√≥n, la informaci√≥n corresponder√≠a a otra joven chilena embarazada que estuvo en Bariloche hace algunas semanas.

En primer momento, mensajes le entregaban a la madre de Fernanda algo de esperanza sobre su paradero, debido a que describían a una joven solitaria con características parecidas haciendo malabares.

“Por las descripciones que la persona entreg√≥, todo indica que puede ser ella. Lo que m√°s me llam√≥ la atenci√≥n es que la persona dijo que ten√≠a un lunar en la frente, eso me llam√≥ la atenci√≥n. A todas las partes que me dicen voy”, asegur√≥ Paola al medio.

Consultada por la forma de ingreso a la ciudad trasandina, la madre acot√≥ que habr√≠a posibilidad de que entrara “tapada por los bolsos” o de otra forma irregular, ya que no existen registros formales de su ingreso al pa√≠s.

El relato del matrimonio dio cuenta que la joven se encontraba haciendo trabajos informales y que ya hab√≠a dado a luz en el hospital p√ļblico de la ciudad. Sin embargo, en el lugar mencionaron que no hay registros de una mujer con esas caracter√≠sticas.

Seg√ļn explic√≥ el jefe del Departamento M√©dico, “no hay registros oficiales de que se encontrara en el hospital, sin embargo, aumentaremos las medidas para poder colaborar con la familia, la justicia, la polic√≠a en Chile y la polic√≠a local (…) Del hospital nadie puede salir sin un protocolo local”.

La familia est√° convocando a una manifestaci√≥n en Conchal√≠ para el s√°bado 28 de abril con el fin de presionar a la polic√≠a para que intensifique los trabajos de b√ļsqueda.