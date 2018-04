Seremi de Salud fiscalizó colegio de Puente Alto tras intoxicación masiva de alumnos

Durante el transcurso de la semana, un grupo de 27 alumnos pertenecientes al Colegio Cardenal Juan Francisco Fresno, en la comuna de Puente Alto, resultaron intoxicados tras consumir un alimento aparentemente en mal estado.

Por lo anterior, la seremi de Salud de la región Metropolitana, Rosa Oyarce, llegó este viernes al establecimiento educacional para fiscalizar el funcionamiento de la cocina y aclarar lo ocurrido.

La seremi sostuvo que “lo principal es prevenir que ocurra esto, este es el primer hecho masivo que ocurre durante el a√Īo, tenemos m√°s de 80 brotes de enfermedades transmitidas por alimentos y este es el primero en colegio, por lo tanto, esto nos permite investigar las razones”.

Sin embargo, en esta ocasi√≥n la seremi aclar√≥ que ser√° complejo hacer los estudios “debido que la trazabilidad no existe, dado que lo que nosotros pensamos que est√° involucrado son los pollos, los pollos no tienen trazabilidad porque no tienen procedencia donde fueron adquiridos“.

Adem√°s, agreg√≥ que dichos alimentos fueron preparados “en otro lugar, fuera del casino del colegio y fueron trasladados al casino y del casino fueron llevados a un lugar donde los alumnos estaban en una actividad extraprogram√°tica”.

En ese sentido, la seremi mencion√≥ que la cadena de fr√≠o cumple un papel importante en estos casos, lo que “se habr√≠a roto (…) Tambi√©n se debe conocer la procedencia de los productos para hacer el seguimiento“.

Consultada por una posible mala manipulaci√≥n del alimento, Oyarce indic√≥ que “hasta el momento lo que puede ocurrir es que exista una contaminaci√≥n cruzada, que puede tener relaci√≥n con la manipulaci√≥n, con ba√Īo, falta de jab√≥n, lavado de manos (…) Los ni√Īos ya est√°n bien, la mayor√≠a est√° en el colegio asistiendo a clases“.

La dirección del colegio confirmó lo ocurrido con los estudiantes. Además, aclararon que el diagnóstico médico fue intoxicación leve.

Sobre la empresa que preparó el alimento, mencionaron que se puso fin al contrato.