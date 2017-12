Insólito: víctima recibe ayuda de quienes robaron su auto a la espera de Carabineros

Domingo 24 diciembre de 2017 | Publicado a las 17:44

Una insólita y curiosa situación ocurrida en Lo Barnechea quedó al descubierto a través de un llamado a Radio Bío Bío.

De acuerdo al relato de un auditor, que se identificó como Rodrigo, un Mazda 3 de su propiedad fue sustraído durante la noche del sábado. Con las cámaras de seguridad identificaron esta mañana que el autor era un trabajador de su empresa.

Al llamarlo, Rodrigo cuenta que el hombre le dijo que lo iba a devolver este domingo, sin embargo,

el auto estaba chocado.

Pero un nuevo contratiempo afectó a la víctima, ya que asegura cumplió una hora tratando de que Carabineros concurra al lugar donde se encuentra, insólitamente en compañía de los tres hombres que se llevaron su auto.

“Estoy tratando de demorar el procedimiento para que llegue Carabineros, pero no me pescan. Lo chistoso es que los tipos que me robaron el vehículo, ellos mismos me están cambiando los neumáticos, porque se tratan de arreglar a la buena. Pero no quiero que quede así, son delincuentes y quiero que se vayan detenidos”, dijo Rodrigo en conversación con La Hora de La Radio.

Comenta además, que se trata de tres sujetos y que están ebrios. “Los gallos no son buenos. Trato de hacerme el simpático con ellos (…) estoy haciendo el show para que llegue Carabineros”, agregó en su llamado telefónico, resignado a esperar la llegada de las autoridades.