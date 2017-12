"Cuento del tío": PDI indaga robo de $80 millones perpetrado en edificio de Las Condes

En horas de esta tarde una familia fue víctima del denominado “cuento del tío” en la comuna de Las Condes.

Los hechos ocurrieron en calle Valle Alegre, donde una persona llamó al departamento de un edificio haciéndose pasar por un amigo de la familia y comentándole a la asesora del hogar que necesitaba de unos documentos que se encontraba en una de las cajas fuertes.

Por lo anterior, esta persona retiró dos cajas que contenían cerca de $80 millones, descartando la existencia de un documento al interior de ellas.

Fue en ese momento cuando la asesora del hogar, con un grado de incertidumbre, notificó a parte de la familia que comenzó a llegar al departamento y confirmar que se trató de un “cuento del tío”.

Es así como la familia llamó a personal de Carabineros, quienes iniciaron un procedimiento en la comuna para dar con el paradero del desconocido.

Aún no se sabe el tipo de datos que habría utilizado la persona para concretar el ilícito, no obstante, se conoce que el individuo no forcejeó con la mujer al interior del inmueble.

La Brigada de Robos Oriente de la Policía de Investigaciones (PDI) llegó hasta el lugar para iniciar las diligencias correspondientes.