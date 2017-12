Haitiano "héroe" tras sufrir estafa: No quiero dejar de creer en los chilenos

Una denuncia por estafa presentó ante la Brigada de Delitos Económicos de la PDI Richard Joseph, el ciudadano haitiano que se hizo conocido por salvar a una mujer que intentó suicidarse.

Lo anterior luego que fuera engañado en la compra de un vehículo que se comprobó tenía encargo por robo.

El día sábado, Richard contactó a través del portal Yapo.cl a una persona que vendía un vehículo a un precio conveniente y que el ciudadano extranjero compró para su fundación “Buena Onda”.

Para adquirir el vehículo la víctima utilizó los $2 millones que recibió por parte del empresario Leonardo Farkas.

Según explicó el comisario de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, Luis Fernández, los estafadores se aprovecharon de la inexperiencia de Joseph para ofrecerle un automóvil que habían retirado en una empresa de arriendo de autos en la región de Valparaíso.

Junto a la recuperación del automóvil la PDI detuvo a la persona que había guardado el vehículo a Joseph. Sin embargo el tribunal de garantía lo dejó en libertad sobre la base que su acción no fue con la intención de ocultar el auto sino que un favor.

Richard Joseph declaró ante la PDI para entregar antecedentes de los autores de la estafa donde reconoció el error en haber confiado en la palabra del falso propietario del automóvil. Junto con lo anterior, declaró sus intenciones de seguir confiando en los chilenos.

Consultado por los hechos, el hombre explicó que “fui donde un vecino que me conoce para ver si me podía ayudar a conseguir un estacionamiento y me dice ‘Richard debes buscar otro lugar porque es peligroso dejar ese auto ahí"”.

Además, agregó que la misma persona fue a conversar con otro vecino para prestarle ayuda.

“Él fue a hablar diciendo que es el haitiano que salvó a la mujer, ‘está bien lo vamos a ayudar’ y él aceptó eso y en la mañana siguiente el hombre está preso y durmió en la cárcel anoche. Eso me duele“, comentó.

Por lo mismo, dijo no entender el motivo por el cual dicha persona quedó detenida.

La municipalidad de Independencia anunció que apoyará legalmente a Joseph, sin embargo, el dinero gastado por la víctima sería difícil de recuperar.