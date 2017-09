Continúa incertidumbre en estudiantes de U. Iberoamericana ante posible cierre del plantel

Al menos hasta el 10 o 12 de octubre los estudiantes de la Universidad Iberoamericana no tendrían novedades de parte del Ministerio de Educación sobre la crisis que vive el plantel.

Esto, debido a que en ese plazo se espera el término de la investigación de la crisis económica de más de 2.500 millones de pesos que puede terminar en un eventual cierre.

La ministra de Educación, Adriana Delpiano, calificó la situación como “muy grave” y sostuvo que no es la idea de la cartera tener que cerrar universidades.

Una situación que no es satisfactoria para los estudiantes, quienes asistieron a una reunión en el Mineduc. La vocera de los estudiantes, Paz Gajardo, manifestó que ya habían advertido la situación hace tiempo y que no fueron escuchados a tiempo, criticando que aún no saben cuándo podrán iniciar lsa clases y anunciando que seguirán protestando para agilizar una respuesta del Ejecutivo.

El vocero de la Confech, Daniel Andrade, indicó que es “indignante” que siga pasando el tiempo sin una reacción del Ministerio ante la falta de clases de los estudiantes.

De acuerdo a lo señalado por los estudiantes, en la reunión representantes del ministerio indicaron que de no iniciar el segundo semestre, ameritaría el cierre de la casa de estudios.

El 5 de octubre es la fecha en que se intentará convocar a una mesa de trabajo con las autoridades de la universidad para trabajar en una posible reubicación de los estudiantes.

La ministra Delpiano agregó que el caso de la Universidad del Pacífico es mejor y que podría superar sus problemas financieros, pidiendo que esta casa de estudios envíe informes sobre su situación.