Padres y alumnos se muestran en contra de "Rompe, Paga" en Liceo Confederación Suiza

Debido a los destrozos registrados en el Liceo Confederación Suiza, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, cifró en 11 estudiantes, siete menores de edad y cuatro adultos, los que estarían involucrados en estos hechos.

A raíz de ello, el jefe comunal pide que el “Rompe, Paga” se haga efectivo. No obstante, padres y alumnos del plantel educacional manifestaron su rechazo frente a esta medida del jefe comunal.

Lee también: Alessandri hace llamado a cuidar liceos tras arreglos en 13 recintos de Santiago

Romina Zapata, presidenta del Centro de Estudiantes del Liceo Confederación Suiza, explicó a Radio Bío Bío que para ellos estas medidas corresponden a una exageración, las cuales no tienen mayor sentido, puesto que no se pueden probar los daños.

“Entender que una toma es un espacio abierto, no siempre se encuentran solamente estudiantes del establecimiento, también hay ex estudiantes o externos, aunque uno intente cuidar lo más posible el espacio, no siempre se logra llevar completamente a cabo eso”, precisó.

Respecto al actuar de Alessandri, Zapata precisó que sus medidas corresponden a una forma política de meterles miedo y de hacer que el movimiento se baje, puesto que como jefe comunal no le conviene.

“Nosotros siempre vamos a estar llamando al cuidado de nuestro espacio, es el lugar donde nosotros nos desarrollamos, no tendría sentido que nosotros mismos estemos dañando un espacio en el que nos desarrollamos todos los días”, aseguró.

Asimismo, explicó que según el alcalde los daños por rayados tendría un valor de $20 millones, pero que para los estudiantes esta cifra no corresponde. “No estamos de acuerdo con el “Rompe, Paga”, concluyó.