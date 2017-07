App que avisa la ubicación de fiscalizadores del Transantiago suma cerca de 4 mil usuarios

Una aplicación que busca avisar el paradero de los fiscalizadores del Transantiago ya suma cerca de cuatro mil usuarios.

La aplicación, llamada “No me bajen“, se encuentra disponible desde diciembre de 2015 y avisa la ubicación exacta de los fiscalizadores y describe incluso si se trata de un control con presencia de carabineros o no.

Consultados por BBCL, desde el fanpage de la aplicación indicaron que la motivación para su diseño “fue la injusticia y el desbalance que hay para castigar a quienes cometen pequeñas y grandes infracciones, en este caso, la de no pagar el Transantiago al lado de las grandes colusiones que se han destapado”.

En esa línea, indicó que por ejemplo, hay servicios o productos que la ciudadanía puede optar entre pagar y no, dependiendo de su calidad, pero no así el Transantiago, donde la mayoría de las personas no tiene otra opción, a pesar de los cuestionamientos que puedan tener del servicio.

Desde No me bajen criticaron también la campaña cuya frase es ‘cuando uno no paga, perjudica al que paga’. “Eso es una falsedad tremenda, que lo que busca es enfrentar a la gente de la misma clase entre sí, los que pagan versus los que no pagan, mientras en las altas esferas simplemente se frotan las manos”, acusó.

Finalmente, adelantaron que una mejora que implementaran permitirá que usuarios conozcan si habrá fiscalizadores en la ruta específica que deban tomar.

Actualmente se encuentran en Contraloría las bases de licitación para la renovación del 50% de la flota del Transantiago, donde parte de las exigencias -junto a mejoras en los buses- son mayores sistemas de control y seguridad con el objetivo de disminuir la evasión.