Las nubes dejarán mañana la capital para dar paso a temperaturas de hasta 36°

Para sorpresa de muchos hoy las capital amaneció cubierta de nubes, panorama muy diferente al de días anteriores donde las altas temperaturas se registran desde temprano. Sin embargo, fue solo una excepción, ya que nuevamente Santiago vivirá una ola de calor.

Así lo confirmó a BiobioChile, el meteorólogo Gianfranco Marcone, indicando que lo que ocurrió hoy es un fenómeno completamente normal.

“Está todo dentro de lo pronosticado, es una una banda frontal que estaba dejando precipitaciones en el sur, que llegó con nubosidad a la zona central y bueno, nada más que es, dejó algunas nevadas en la cordillera sobre los 3.200-3.400 metros de altura”.

Situación que se repetirá el día martes, ya que Marcone señaló que habrán nubes durante la mañana, pero ya hacia la tarde se despejará y la temperatura bordeará los 30°C.

Sin embargo, los termómetros seguirán ascendiendo, ya que el meteorólogo informó que entre miércoles y viernes se espera una nueva ola de calor desde la región de Coquimbo, hasta O’Higgins.

“El miércoles en la capital se esperan 33°C, para el jueves 34° y para el viernes, nuevamente 33°”dijo.

De todas maneras, el experto explicó que estas temperaturas son definidas para el centro de Santiago, por lo tanto, “siempre puede haber uno o dos grados más(…) Por ejemplo en La Florida podrían llegar a los 35 grados y en Til Til podrían bordear los 36°C”, pronosticó.

Ya el sábado, se mantendrá cálido, pero las temperaturas no bajarán de los 30°C.

Por otro lado, una creencia que se toma cada comienzo de año, es si los primeros 12 días de enero definen cómo vendrá el clima de los siguientes 12 meses. Para Marcone, esta historia es más bien un mito, aunque no la deshecha por completo.

“No hay nada comprobado, yo siempre digo eso, nunca digo que no, porque no hay nada que lo descarte, pero nada que lo ratifique, o sea no hay nada que diga: ‘sí es sí, está científicamente comprobado’.

“Para mí gusto tiende a ser más un mito, pero a veces claramente coincide, hoy por ejemplo es lunes 9, estaríamos hablando que septiembre va a ser más o menos nuboso a lo mejor con lluvia, y claro, puede ser, porque septiembre es un mes de transición, por lo tanto es muy probable que pueda ser así, pero que se debió a eso, para mí sigue siendo un mito”, concluyó.