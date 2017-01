Barriga por desvinculaciones: Es falso que sean trabajadores con 10 años de antigüedad

La alcaldesa de la comuna de Maipú, Cathy Barriga, desmintió que los trabajadores a honorarios desvinculados tuvieran diez años de antigüedad en el municipio como se denunció en una primera instancia.

Esto, luego que el Sindicado Honorarios de la Municipalidad denunciara que entre los trabajadores afectados por la medida habían “funcionarios con más de 10 años de carrera”.

Al respecto la alcaldesa, mediante un comunicado de prensa, desmintió la versión entregada por los trabajadores asegurando que “es falso que en su mayoría sean trabajadores con diez años de antigüedad. El 80 por ciento son funcionarios que ingresaron en 2016”.

“Hasta las pasadas elecciones municipales se contrató a cerca de 900 personas a honorarios de manera irresponsable y se dejó a la Municipalidad con sobrepoblación de personal”, explicó Barriga.

Junto con eso, reiteró que “en el Concejo del martes 3 de enero se informó que nuestra Unidad de Transparencia detectó una gran cantidad de funcionarios fantasmas, es decir, que se les paga, pero no trabajan. Solo nos referimos a un grupo de casos descubiertos, pero no a la totalidad de los trabajadores que no se les renovó contrato“.

“El alto número de trabajadores a honorarios, cerca de 3 mil 300, produjo un déficit en el presupuesto elaborado por la administración anterior que tuvo que ser reparado por las actuales autoridades para evitar que estos funcionarios quedaran con sueldos impagos durante noviembre y diciembre”, finalizó.