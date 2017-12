Derrota electoral genera conflictos al interior de la izquierda maulina: críticas al FA

Con caras tristes y poco diálogo, parte del comando regional de Alejandro Guillier vivió la amargura de la derrota en la sede del Partido Radical.

Alexis Sepúlveda, diputado electo y presidente regional del partido, llegó a la sede del comando, donde reconoció que están tristes y tranquilos “porque hicimos todo lo posible, todo lo que estuvo a nuestro alcance”.

Cuestionan rol del Frente Amplio

La derrota de la centroizquierda generó en algunos líderes locales cuestionamientos sobre el apoyo del bloque del Frente Amplio a Guillier. “Tratamos de convencer al electorado que estuvo con Beatriz Sánchez, pero pareciera que no reaccionaron de la misma forma que reaccionaron algunos dirigentes que, en mi opinión, fue tardío (…) La campaña era cuesta arriba, requeríamos de todas las voluntades para poder vencer a Piñera, yo creo que habrá que preguntarle a la gente del Frente Amplio que es lo que pasó, y por qué aquel electorado que tan entusiastamente fue a votar por Beatriz Sánchez, hoy día no lo quiso hacer por Alejandro Guillier o, eventualmente, tomó otra decisión”, dijo Sepúlveda.

Consultado al respecto, el diputado Jorge Tarud (PPD), aseguró que “el Frente Amplio jugó un rol ambiguo, en donde solo los últimos días dijeron que iban a salir a votar contra Piñera, pero no fue un apoyo a Guillier (…) Eso evidentemente que afectó al candidato Guillier”.

Desde la acera de la Democracia Cristiana, el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, consideró que “cada uno tiene que asumir su propia responsabilidad. El Frente Amplio, personalmente, si participó más o menos, no podría decirlo. Lo que sí, no calzan las matemáticas para ver cómo todo los que se habían comprometido en apoyar a Alejandro, ya sea directa o indirectamente, lo hicieron, porque si no podría haber sido un triunfo muy estrecho, o incluso una derrota del candidato que ganó”.

Quiebres pasan factura

Los quiebres en la centroizquierda, que marcaron esta carrera presidencial, pasaron factura en estos sufragios, según dan cuentan las opiniones de los líderes locales. Desde Santiago, el presidente nacional del Partido Socialista, y también senador electo, Álvaro Elizalde, destacó que la unidad de los progresistas es el principal desafío de este bloque. “La división que imperó bajo esta elección presidencial en el ámbito progresista, finalmente tuvo un mal resultado”, dijo.

Para Zaldívar se hace necesario “recomponer” la alianza de centroizquierda. “Lo importante es saber dar respuesta a lo que la gente está esperando, a lo mejor leímos mal, y la gente votó en la forma en que votó por razones que muchas veces vamos a tener que explicarnos cuales fueron, si acaso fue una excesiva oferta de cambio, o falta de moderación o de prudencia con alguna. Pero la verdad, es que la respuesta que se nos ha dado con el electorado es muy importante poder analizarla a fondo”, aseguró.

Desde este panorama, el diputado Tarud consideró que ahora el reto de la centroizquierda será lograr la unidad, y consolidarse como una oposición constructiva y cercana a la gente. “Yo creo que fallaron muchas cosas dentro de la propia campaña, algunas elecciones de personeros que dirigieron la campaña, muchos errores en ese sentido y ahora es el momento de análisis. Pensar en el reagrupamiento de todas las fuerzas de centroizquierda para, evidentemente, vislumbrar el futuro”, indicó.