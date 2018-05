Parlamentarios critican decisión de no realizar tercer dique de Asmar en un corto plazo

Luego que el comandante en jefe de la Armada, Julio Leiva y el ministro de Defensa, Alberto Espina, anunciaran que no habrá un tercer dique para Asmar en el corto plazo, diversos parlamentarios de la región cuestionaron la decisión.

Uno de ellos fue el exalcalde de Talcahuano y actual diputado por el distrito 20, Gast√≥n Saavedra calific√≥ como una “mala y temeraria decisi√≥n” el no concretar el proyecto en la comuna puerto.

Saavedra además afirmó que será necesario pedir una reconsideración de esta decisión que calificó como mala y temeraria.

Mientras, la presidenta de la UDI y senadora por la zona, Jacqueline Van Rysselberghe, dijo que hay que buscar fórmulas porque es un proyecto importante para la región del Bío Bío.

El intendente del Bío Bío, Jorge Ulloa, cuando era diputado decía que un tercer dique para Asmar podría representar un avance para la región, aunque en esta oportunidad debió cuadrarse con la decisión del Gobierno y la Armada respecto a este anhelado proyecto.

Para el tesorero del Sindicato de Asmar, Cristian Lagos, resulta casi inexplicable la decisión que tomó la Armada y el Gobierno, ya que hay barcos de los denominados post panamax, de grandes dimensiones que están buscando donde efectuar sus reparaciones alrededor del mundo.

Leiva reconoci√≥ que es un tema sensible para la zona el no concretar este proyecto, pero reiter√≥ que no est√°n las condiciones para realizar la inversi√≥n. “M√°s adelante habr√° que seguir evaluando”, sentenci√≥.

Para llevar a cabo la obra se requieren US$150 millones, de ellos US$75 millones iban a ser aportados por el Gobierno y otros US$75 por la Armada.

Sin embargo todo quedó en punto muerto hasta nuevo aviso, quizás hasta un nuevo Gobierno, ya que no existen plazos para volver a revaluar este proyecto.