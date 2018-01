Aplazan traslado de Municipalidad de San Pedro de la Paz a exedificio de Sanatorio Alemán

Martes 23 enero de 2018 | Publicado a las 08:40 · Actualizado a las 08:45

Recién el segundo semestre de este año, la Municipalidad de San Pedro de la Paz se trasladará a las dependencias del ex Sanatorio Alemán, mientras se trabaja en la propuesta de diseño del nuevo edificio consistorial -que ya fue aprobada- y cuyas obras se prolongarán por 2 años.

En efecto, el proyecto ya está en curso y cuenta con 180 millones de pesos aportados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional para su elaboración.

Los planos muestran que el nuevo inmueble tendrá de 5 mil metros cuadrados y 7 pisos, en donde se albergará a todo el municipio, excepto a las direcciones de Salud y Educación.

Carlos Muñoz, director de Planificación de la Municipalidad de San Pedro de la Paz, señaló que la construcción de la obra costará cerca de 10 mil millones de pesos y estará a cargo de la empresa Tandem Limitada.

Por otra parte, el edificio del ex Sanatorio Alemán, ubicado en el Strip Center de San Pedro del Valle, será el lugar donde se trasladará el municipio de manera provisoria, pero que, hasta la fecha, no puede ser utilizado debido a que el contrato con su dueños aún no se concreta.

En esa línea, el director afirmó que esperan iniciar el proceso de licitación dentro de 30 días.

De este modo, la casa edilicia se trasladará durante el segundo semestre de este año, pese a que en 2017 se comunicó que el cambio sería durante los tres primeros meses de 2018.