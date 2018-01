REC 2018: Estos son los artistas que probablemente estarán en Concepción el 3 y 4 de marzo

Martes 02 enero de 2018 | Publicado a las 16:56 · Actualizado a las 17:22

Este 3 y 4 de marzo se realizará una nueva versión del festival Rock En Conce (REC), luego de una exitosa presentación este año pasado con artistas locales e internacionales, congregando a más de 100 mil personas en un fin de semana lleno de música.

2018 no será una excepción para este magno evento, y por lo mismo las autoridades ya han estado trabajando en determinar quiénes serán los responsables de organizar la actividad, además de definir los artistas y bandas que estarán presentes.

En ese sentido, la productora encargada de esta 4ta versión será la empresa “Nirvana Ambiente y Espacios Limitada” o “Nirvana Producciones”, la cual se adjudicó casi 300 millones de pesos para la realización del festival, según la licitación pública oficial.

En el mismo documento también se indican los posibles artistas nacionales e internacionales que la productora deberá escoger para que se presenten este 3 y 4 de marzo en Concepción.

De un total de 18 posibles artistas nacionales, la empresa deberá concretar 10 de ellos, entre los cuales están: Javiera Mena, Francisca Valenzuela, Lanza Internacional, López, Ases Falsos, Ángel Parra Trio, Pedro Piedra, Gepe, Fiscales Ad Hoc, Los Miserables, Cómo Asesinar a Felipes, Leo Saavedra, Kuervos del Sur, Chico Trujillo, Sinergia, Los Tres, Camila Moreno y Mon Laferte.

Internacionales en Concepción

Pero lo que llama más la atención es la lista de posibles artistas internacionales que podrían venir a REC 2018 y lo que parece estar casi agendado debido a las fechas de los artistas o las circunstancias por las que están pasando actualmente.

De los internacionales “anglo”, se indica que deberá venir 1 de los siguientes 4 artistas: Queens of the Stone Age, Rihanna, Primal Scream o Arctic Monkeys.

De estos, lo más probable es que sea Primal Scream el elegido, ya que tiene fechas en Chile justo los días anteriores al festival (2 de marzo, Santiago).

Queens of the Stone Age también tiene una fecha en Chile este verano, pero para el 2 y 4 de marzo tiene agendado en otro país (Brasil). Arctic Monkeys está en receso y no ha publicado álbum recientemente, mientras que Rihanna no se encuentra realizando giras (on tour) en este momento.

Por otra parte, de los internacionales “latinos” se exige 1 de los siguientes 4 artistas: Fito Páez, Charly García, Juanes o Shakira.

De los anteriores, todo indica que será Fito Paéz el seleccionado, debido a que actualmente está realizando shows (de gira), recientemente se presentó en Chile y tiene fechas agendadas para mediados de marzo.

Charly García está descartado por su delicado estado de salud, lo mismo ocurre con Shakira quien tiene problemas con su voz. Juanes se ve como difícil opción ya que su tour comienza a fines de abril en Estados Unidos.

Recordemos que este año pasado estuvo marcado por las visitas de Weichafe, Nicole, Los Jaivas, Mala Rodríguez, Gondwana, Beto Cuevas y Bersuit Vergarabat, entre otros.