Pescadores de Lebu culpan al sector industrial de manipular a sus colegas del sur

Pescadores artesanales de Lebu culparon al sector industrial de manipular a sus colegas de las regiones más australes, en la disputa por la extracción de la reineta, en las vísperas que Subpesca entregue la fecha para iniciar la captura migratoria de este producto.

Tras la determinación de ampliar la zona de pesca de la reineta, que fue declarada como especie migratoria hacia el sur del país, la Alianza Pesquera Austral se resistió a la resolución, indicando que perderían el producto marino en su territorio.

Ante esto, el presidente de la Flota Reinetera de Lebu, Jose Vidal, señaló que la pesquera Industria Frío Sur está manipulando y quiere generar una pugna entre colegas artesanales, sin embargo, dice que los únicos perjudicados con la extensión de la pesca serán los industriales.

“¿Quién está financiando (a los artesanales del sur)? No creo que por medios propios, eso es imposible”, aseveró Vidal.

Los pescadores de Lebu esperan que la próxima semana la Subpesca informe la fecha de captura de la reineta hacia el sur, ya que la resolución jurídica la aprobó como especie migratoria.

El representante de la Flota Reinetera local, indicó que la captura hacia el sur no perjudicaría a la Alianza Pesquera Austral ya que su pesca no se realizará en los canales, si no más bien se concentrará a 100 kilómetros de la costa.