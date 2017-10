Piden considerar a secuestro como causa de desaparición de universitaria en Valparaíso

La Fiscalía Regional de Valparaiso entregó la carpeta investigativa a la familia de Lisette Ahonzo, joven estudiante perdida hace 3 meses en la ciudad puerto.

El documento estableció nuevos antecedentes del posible paradero de la estudiante de arte de la Universidad de Playa Ancha (UPLA).

A pesar de no quedar satisfecho con los nuevos antecedentes entregados, su padre, Jorge Ahonzo, no pierde la esperanza de dar con el paradero de Lisette, ya que -según él- caninos de la Busqueda y Rescate de Acción Civil de Chile ayudaron a concluir que la joven se encontraría en tierra y no en el mar.

El abogado defensor de la familia, Ariel Montoya, explicó que este informe ayuda a concluir otras hipótesis aparte de la del suicidio, como lo es el caso de un posible secuestro.

“Que no sólo se considere la hipótesis del suicidio sino que también la del posible secuestro”, afirmó.

Lisette fue vista por última vez -a través de cámaras de televigilancia- en un sector cercano al faro Punta Ángeles, en donde según sus familiares, no se esclareció completamente la dirección a la cual se dirigía.

El detalle que marcó las dudas de la comisión investigadora del caso se centra en que la mochila de la joven fue encontrada en la playa Las Torpederas, ubicada a más de 500 metros de distancia del lugar donde fue divisada la joven.