Mechón de 64 años fue el segundo seleccionado en ingeniería y obtuvo gratuidad en Valparaíso

Juan Antonio Oneto, de 64 años, se transformó en el mechón de mayor experiencia en la carrera de Ingeniería en Estadística, siendo el segundo seleccionado en su carrera, recibiendo el beneficio de Gratuidad en la Universidad de Valparaíso.

“En los años 70 al 72 estudié en la Universidad Santa María y tuve que irme del país exiliado a Italia, donde permanecí por más de 40 años. El 2013 retorné definitivamente a Chile y con mi esposa decidimos terminar las cosas que dejamos inconclusas. Por eso estoy aquí, porque era siempre un deseo que quedó guardado”, comentó Oneto a SoyChile.

Oneto destacó con 707 puntos en Matemática, 606 en Lenguaje y 643 en Ciencias en la PSU.

El ahora estudiante universitario afirma que cuenta con el respaldo de su familia. “Mi señora me apoya. Mi hijo de 31 años se sorprendió con la noticia de que volvería a estudiar, pero también me apoyó en la decisión. Además, las matemáticas y la estadística, en particular, siempre me han interesado y lo mejor que pude hacer era justamente elegir la carrera de Estadística”, declaró.