Dirección del Trabajo en Los Ríos confirmó irregularidades tras accidente en Panguipulli

Domingo 07 enero de 2018 | Publicado a las 13:20

Confirman falta de implementos de seguridad e irregularidades laborales en accidente de trabajador que murió electrocutado en Panguipulli.

Se trata del accidente de un hombre que se habría electrocutado en una obra de construcción en calle Diego Portales de la comuna de Panguipulli.

Según información preliminar, el trabajador habría estado en el techo de una obra de dos pisos manipulando una plancha de zinc cuando tocó el tendido eléctrico.

Tras el fuerte impacto, fue atendido en el Hospital Base de Puerto Montt, sin embargo, murió cuatro días después.

Según confirmó Francisco Valdenegro, desde la Dirección regional del Trabajo en Los Ríos, tras el primer informe se pudo confirmar que existían irregularidades en la ejecución de la obra.

Valdenegro precisó que el hombre no estaba realizando trabajos eléctricos, por lo que no debió existir energía en el lugar, además de que no contaba con arnés para trabajar.

El representante de la Inspección del Trabajo dijo que esta semana la empresa que estaba a cargo de la obra, deberá declarar en dependencias de la institución, lo que permitirá aclarar el contexto de los hechos y también la situación laboral de trabajador muerto.