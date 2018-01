Seremi de Transportes se defiende de acusaciones de lancheros de Corral en Valdivia

Martes 02 enero de 2018 | Publicado a las 17:22

La seremi de Transportes, Paz de La Maza, se defendió de las acusaciones de la Asociación Gremial de Lancheros de Corral, indicando sí han respondido a sus requerimientos, y que ven como “complejo” y “grave” lo que piden en el recurso, sobre paralizar el servicio de barcazas.

Afirmó que esta interacción data desde el 2014, y que incluye desde autoridades nacionales a regionales explicándoles la imposibilidad de dar subsidios al ser ellos un transporte privado.

Lee también: Acogen recurso de protección de lancheros de Corral por aumento de barcazas en Valdivia

“Eso quiere decir que no tienen horario establecido, no tienen frecuencia establecida, no tienen rebajas para estudiantes, por ejemplo”, explicó.

Insistió en que “eso se los hemos contestado por oficio y en persona montones de veces con el ex-intendente, con el nuevo intendente, con el ex-ministro, con la nueva ministra”.

La autoridad incluso sostuvo que sí han tenido apoyo estatal, ya que se hicieron coordinaciones con el Programa Fomento Los Rios del Gobierno en la zona para postular a proyectos, adjudicándose un fondo este año.

La seremi confirmó que fueron notificados del recurso y dijo que si bien esta no es la primera vez que se interpone una acción judicial contra la operación de barcazas, es de preocupación que se solicite la paralización de estas, por lo complejo que resultaría para la gente de Corral.

De la Maza confirmó que dentro de los plazos responderán a la Justicia con la entrega de informes, indicando que al estar este caso judicializado, tendrá que resolver la Corte de Apelaciones.