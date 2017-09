Exdirigente de Gendarmería en Los Lagos asegura que voto de internos es "una aberración"

Como un fallo inaceptable y una aberración calificó el exdirigente de Gendarmería en Los Lagos, José Muñoz, la determinación de la Corte de Apelaciones de Valdivia que obliga a la entidad a establecer los mecanismos necesarios para que internos que no han perdido su derecho a voto puedan sufragar.

El fallo de la corte es la respuesta a dos recursos de protección interpuestos contra la entidad y el Servel por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en favor de once internos (8 de Valdivia y 3 de Osorno), por infracción al derecho de igualdad ante la ley y libertad de emitir opinión.

“De conformidad con lo expuesto, el derecho a sufragio es una de las facultades inherentes a la ciudadanía y no puede ser conculcado por razones que excedan a las legalmente establecidas, entre las que no se contempla la privación de libertad, cuando ésta no lleva aparejada suspensión de derechos políticos o pérdida de la ciudadanía” dicta el fallo.

Frente a ello, el funcionario con 27 años de servicio y exdirigente regional, calificó la medida como una aberración, pues no existe certeza de quienes han perdido o no el derecho a voto.

Y es que la ley dice que cualquier persona que es sometido a penas aflictivas por comisión de delitos, pierden atribuciones como ciudadanos.

A juicio de Muñoz, el tema es más complejo porque podría haber conflictos de interés, condicionando incluso a la acción delictual la elección de determinado representante.

En tanto, el tribunal de justicia con sede en Valdivia estableció que tanto Gendarmería como el Servel deberán adoptar coordinadamente todas las medidas necesarias que permitan el sufragio de los internos habilitados para votar.

Medidas que deberán concretarse con antelación al proceso eleccionario de noviembre.