Diferencias entre autoridades salen a la luz tras operativo policial en Puerto Octay

El atraco a una sucursal de Banco Estado en Puerto Octay, el que terminó con un muerto y dos heridos, sacó a la luz diferencias entre la alcaldesa de la comuna y autoridades policiales, por las herramientas con las que cuentan los efectivos.

Esto luego de que dos uniformados llegaran en uno de los dos vehículos de la Tenencia, ya que el otro se encontraba fuera de servicio, haciendo aún más riesgoso el actuar de la policía.

Para la alcaldesa de la comuna, María Elena Ojeda, esa realidad es tan delicada como la sensación de inseguridad que dejó el actuar de los autores del hecho, de los cuales dos están formalizados, debido a que -a su juicio- demostraría que Carabineros no posee las herramientas adecuadas para el desempeño de sus funciones de seguridad pública.

El prefecto de carabineros de Osorno, Leonardo Castillo, confirmó que uno de los dos carros policiales de la tenencia de Puerto Octay, no estaba operativo el día del atraco, pero aunque así fuera, no se hubiera movido de la unidad, ya que el personal con el que se cuenta no lo permitía.

Para explicar lo anterior, Castillo dijo que la definición institucional establece que para el funcionamiento de un cuartel debe como mínimo contar con una dotación de 9 funcionarios, pero ello no significa turnos día y noche de manera permanente.

Son 22 los cuarteles pertenecientes a la prefectura de Carabineros de Osorno, las que en su conjunto poseen un parque de vehículos policiales de 19 carros, que en su mayoría operan desde el año 2010, y de los cuales un 91% están plenamente operativos.

Según el prefecto, la estadística dice que hay un carabinero por cada 1.500 habitantes en la zona, cifra que aumenta notoriamente debido a la realidad que se vive con la dotación de las unidades.

Se confirmó que para la dotación de vehículos se aguardan otros cuatro nuevos automóviles, para ir renovando el parque de las unidades que entre sus jurisdicciones cuentan con entidades bancarias, sin embargo, aseguran que existen las coordinaciones para responder ante la oferta de seguridad pública que requiere la comunidad.

Para esto utilizó como ejemplo el reciente atraco en Puerto Octay, donde la reacción llegó en 30 segundos, dando paso a un operativo que incluyo también respaldo aéreo y de las distintas unidades especializadas que posee la institución, asegurando que la seguridad de la comunidad esta garantizada trabajando con lo que hay, concluyo Castillo.