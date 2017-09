Hoy comienza IMPAC 4 el congreso medioambiental que abordará el cuidado de las AMP

Hoy comienza el Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas (IMPAC 4), reunión en la que participarán expertos, científicos y activistas mundialmente reconocido, por incentivar y luchar por el cuidado del medio ambiente. La participación de Leonardo DiCaprio no ha sido confirmada en un 100%.

Se espera que pasada las 16:00 horas la cuarta versión del congreso, realizado anteriormente en Australia (2005), Washington, EE.UU. (2009), y Marsella, Francia (2013), se de por inaugurado en la ciudad de La Serena y Coquimbo, con los objetivos de abordar el cuidado de las Áreas Marítimas Protegidas (AMP) y el Cambio Global.

Chile y también la zona costera de la IV región, tiene motivos de sobra para ser sede del congreso medio ambiental IMPAC 4. En la actualidad, nuestro país concentra 1 millón de km2 de Áreas Marítimas Protegidas, logrando ser el quinto país con mayor superficie marina protegida, tras la reciente incorporación de 13.190 km2 en el Archipiélago Juan Fernández y 100.000 km2 en la zona de Cabo de Hornos e Islas Diego Ramírez.

El encuentro reunirá a más de 1000 participantes que llegarán de todos los rincones del planeta, contará con representantes del mundo científico, de las comunidades locales, gestores y autoridades. Todos con el propósito de fortalecer las buenas prácticas en el manejo y gestión de las Áreas Marinas Protegidas y así lograr la conservación efectiva de su biodiversidad.

Visita Técnica

Son cientos de científicos e investigadores de todos los rincones del mundo que estarán presente en los 5 días de duración del IMPAC 4, donde pretenden se parte de discusiones y dar a conocer nuevos avances y trabajos entorno al cuidado del medioambiente y la biodiversidad.

Como una forma de contextualizar a los científicos en la realidad nacional y trabajo que se realiza en la zona del norte chico, se organizó dos visitas técnicas: Embarcaciones a Punta Choros, Isla Dama y Chañaral de Aceituno, zonas costeras que reúnen gran diversidad marítima gracias a la corriente de Humboldt, como por ejemplo: Ballenas azules, delfines y los famosos pingüinos de Humboldt.

Sin bien el día domingo, un importante grupo de investigadores de Estados Unidos, México Alemania, Italia, Canada y Japón, entre otros lugares, no pudieron navegar hacia las islas, debido al mal tiempo y sobre todo por los 20 nudos de vientos que corrían, sin embargo el día sábado si se dio las condiciones para que los asistentes al IMPAC 4 pudieran disfrutar del maravilloso lugar y de su flora y fauna, la cual se encuentra protegida.

Precisar y según fuentes oficiales de la organización, la presencia del activista medio ambiental, Leonardo DiCaprio, no está confirmada y no se tiene planificada su participación. Sin embargo, desde IMPAC 4 no dan por cerrada la posibilidad, debido a que la invitación al actor fue hecha por una ONG nacional. Otro reconocido precursor del cuidado de los mares y de la naturaleza, es el Príncipe de Mónaco, Alberto II, quien estará el día 9 de septiembre en Viña del Mar, en una reunión “De alto nivel” con las principales organizaciones del mundo que toman las decisiones y acciones para el cuidado de la biodiversidad.

Hoy se espera una conferencia de prensa del Ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena y alrededor de las 16:00 horas será la inaguración de una nueva versión del IMPAC 4, esta vez en Chile.

