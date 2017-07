Activan alerta temprana preventiva por marejadas de seis días en borde costero del norte

En base a las previsiones del Centro Meteorológico Marítimo Regional de Valparaíso, la Onemi decidió actualizar y ampliar la cobertura de Alerta Temprana Preventiva para las comunas del borde costero del norte del país, incluida la región de Coquimbo, por un sistema frontal con presencia de marejadas.

Del 14 al 20 de julio, se registrarán marejadas anormales entre las regiones de Arica y Parinacota y Aysén, así como en las comunas de Juan Fernández e Isla de Pascua.

De manera específica, se esperan fuertes vientos asociados a un sistema frontal que generará oleaje de componente suroeste y malas condiciones de mar, que se proyectarán como marejadas con fuerte rompiente en el borde costero, según el siguiente detalle:

Archipiélago Juan Fernández: viernes 14 de julio (AM).

Golfo de Penas hasta Golfo de Arauco: viernes 14 de julio (AM).

Golfo de Arauco hasta Coquimbo: viernes 14 de julio (PM).

Coquimbo hasta Arica: sábado 15 de julio (AM).

Isla de Pascua: sábado 15 de julio (PM).

Una condición que se mantendrá hasta el jueves 20 de julio, alcanzando su máximo desarrollo según las condiciones del mar y viento local, de acuerdo el siguiente detalle:

Golfo de Penas hasta Golfo de Arauco: domingo 16 de julio.

Isla de Pascua: lunes 17 de julio.

Archipiélago Juan Fernández: martes 18 de julio.

Golfo de Arauco hasta Coquimbo: miércoles 19 de julio.

Coquimbo hasta Arica: jueves 20 de julio.

Se estima que la condición más significativa de este evento se produzca entre los días sábado 15 y domingo 16 de julio, afectando principalmente el sector costero del norte del país.