Plan busca erradicar el robo ilegal de machas que afecta a pescadores de La Serena

Amenazas e incluso el incendio de una de las sedes del gremio, son algunos de los hechos que han afectado en los últimos días al gremio de pescadores de Caleta San Pedro, en La Serena.

Por esta razón, cansados de ver cómo el robo ilegal de machas los sigue perjudicando, se reunieron con las autoridades regionales, para trabajar en un plan que permita erradicar de una vez por todas el robo ilegal de recursos marinos, mala práctica que afecta a diversos gremios de la zona.

Franklin Zepeda, presidente de la Asociación Gremial de la Caleta San Pedro, sostuvo que la idea es poder trabajar junto a los servicios públicos para frenar los robos en el área de manejo.

“Esto ya se está escapando de las manos, nosotros y yo personalmente he recibido amenazas directas de personas que realizan el robo de machas, eso no se puede aceptar, no podemos hacer nuestro trabajo tranquilos, hace algunos días nos quemaron una de las sedes, entonces esto tiene que parar. Son pérdidas enormes, ya que se están desbastando los bancos juveniles de machas y todo lo que conlleva para el futuro, por esta razón debemos hacer algo para terminar con esto”, señaló.

Los dirigentes señalaron que se interpusieron dos querellas apoyados por ex fiscal Enrique Labarca por amenazas y extracción ilegal de recursos marinos y están a la espera de interponer una tercera querella, por el ataque incendiario que sufrió una de las sedes del gremio, así lo señaló el abogado a cargo de este proceso.

“Existen dos querellas que están interpuestas y a la espera de su resolución, estas tienen que ver con amenazas directas que recibieron los dirigentes del gremio y la otra es por la sustracción ilegal de los recursos en área de manejo. Se está trabajando en una tercera querella por el hecho del ataque incendiario que afectó a la sede de la asociación y esperamos interponerla en los próximos días”, agregó Labarca.

Apoyo de las autoridades

El gobernador de Elqui Américo Giovine, quien participó de la reunión con los gremios, señaló que el trabajo en conjunto que se realizará, intentará atacar no sólo a quienes extraen el molusco de manera ilegal, sino que a toda la cadena que involucra la comercialización.

“Aquí alguien extrae, alguien transporta, otro procesa, vende y tenemos compradores, por eso la estrategia con los servicios será el atacar a cada uno de los integrantes con SII, Seremi de Transportes, policías y organismos relacionados con la pesca y vigilancia. Por lo pronto, existe una coordinación de alerta para que ante cualquier aviso de robo, se actúe rápidamente y detener en los diversos procesos. Además carabineros y fiscalizadores trabajarán con los vigilantes de las áreas de manejo para entregar algunas recomendaciones para hacer denuncias en el momento indicado y no realizar acciones que puedan entorpecer el hecho. Aquí se puso énfasis en tener la mayor cantidad de evidencias para los procesos judiciales que se inician”.

Por su parte, el mayor de Carabineros Ricardo Arriagada, señaló que existe un acuerdo de las instituciones para efectuar un trabajo focalizado y sistematizado en la caleta, que se refuerza con la instalación de una caseta temporal con dos funcionarios en la Caleta San Pedro y dos motos todo terreno, para evitar que hechos de este tipo vuelvan a afectar el trabajo de los gremios.

El robo de machas no tan sólo afecta a los gremios de Caleta San Pedro, sino también a otros sectores como Peñuelas y Tongoy, por esta razón el trabajo tanto de fiscalización, como de protección del recurso se espera extender por toda la costa de la región.