Denuncian brutal maltrato con un cuchillo a perro en Ovalle

Advertencia Imágenes Explícitas: Pueden herir la sensibilidad de algunas personas

Un brutal caso de maltrato animal fue denunciado por una vecina del sector de la avenida Costanera en la comuna de Ovalle, región de Coquimbo.

De acuerdo a Gladys Rojas, uno de sus 13 perros amaneció con graves y profundas heridas realizadas aparentemente con un cuchillo.

Se trata de un perro mestizo tipo pastor alemán, de aproximadamente un año de vida. La mujer lo llamó “El Chueco”, pues luego de meses de nacido, se quebró una pata y quedó con una de sus extremidades con desviada movilidad.

Según lo relatado por Rojas, el martes salió a alimentar a sus mascotas, percatándose que “El Chueco” tenía una gran herida cercana a su hocico. Luego se fijó que existía otra de mayor profundidad y tamaño que presentaba en su pecho, las cuales mostraban gran parte de sus interiores.

“Cuando me levanté, vi solo el daño en el hocico y supuse que no era provocado por algún tipo de alambre. Lo miré bien y tenía otra en su pecho, que estaba abierta. Me dio mucha pena verlo así, así que lo llevé a la veterinaria David Álvarez Lara”, asegura Gladys, quien no cuenta con los recursos económicos, pero quería ver sano a su fiel compañero.

La mujer también asegura que el autor actuó con plena intención, no explicándose el por qué, creyendo que quizás para los fuegos artificiales por la cercanía de su hogar con el lugar de lanzamiento, una mala reacción del perro pudo haber atacado a alguien que probablemente quiso desquitarse. Fue tanto el amor por su mascota que decidió llevarlo de forma particular al médico, para que intentara rescatarlo.

Atención

“Todas las heridas dan a conocer que fueron hechas con un cuchillo, esto fue posterior al Año Nuevo, cuando encontró al animalito en malas condiciones. Al mostrar su estado por mis redes, llegaron comentarios que dicen que hay una persona de El Molino que siempre ve pasar a una pareja por el sector del río con un coche que a veces corre a los perros con un sable que saca desde su vestimenta, puede que tenga relación o no, pero los dos cortes eran bastante grandes y profundos. Fueron atendidos y mejoran”, aseguró el veterinario David Álvarez Lara quien lo atendió.

El can llegó con una herida expuesta de 40 centímetros cerca de su cuello próxima a la vena yugular y otra sobre su nariz que toma parte de su encía en forma de U, las que según el profesional fueron hechas con un arma de grandes dimensiones. El médico trabajó en una cirugía que tomó un par de horas de trabajo debido al aseo quirúrgico que se realizó por la severa infección que presentaba.

“He atendido varios casos de maltrato, pero este a la vista como llegó es el más impactante, siempre hay maltrato a perros pero como este tipo no había visto. Conversando con la gente, algunos vecinos aseguran que la presencia de drogadictos muchas veces genera que aparezcan animales muertos, que les da la locura y se los coman”, puntualiza el veterinario.

En tanto “El Chueco” se recupera favorablemente su hogar con controles médicos diarios.