Fiscal Guerra descarta presiones en caso Moreira: "Abbott jamás intervino en la decisión"

“El fiscal nacional -Jorge Abbott- jam√°s intervino en la decisi√≥n de otorgar una suspensi√≥n condicional del procedimiento al caso del senador Moreira, esa decisi√≥n la adopt√© yo en mi condici√≥n de fiscal regional a cargo de la investigaci√≥n. Y lo hicimos luego de un proceso de an√°lisis de lo que hab√≠a sido el fallo que se pronunci√≥ sobre el desafuero”, asegur√≥ este martes el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra.

Lo anterior, luego de que las suspicacias sobre la salida alternativa otorgada a Iván Moreira en el caso Penta alcanzaran a Guerra, tras conocerse una nueva reunión privada de Abbott, el 18 de diciembre de 2017, con el entonces senador y jefe de la bancada de la UDI, Hernán Larraín, hoy ministro de Justicia.

Cabe recordar que las conversación entre el fiscal Guerra y la defensa de Moreira se efectuó el 15 de enero, tras lo cual se solicitó la audiencia para la suspensión condicional del procedimiento.

¬ŅAbbott habl√≥ con guerra para sugerir una salida alternativa?

A la polémica reunión del fiscal nacional con Larraín, se suma una carta enviada por el hoy ministro y Andrés Allamand -en representación de RN- enviada a Abbot para solicitar que se acelere el proceso y así no afectar el quórum en el Parlamento.

“Ese oficio el fiscal nacional a m√≠ me lo reenv√≠a, pero en ning√ļn caso me instruye, o me sugiere o indica que hacer frente a eso, simplemente me dice ‘ha llegado esta comunicaci√≥n del Senado y por tratarse de un tema de su incumbencia se le env√≠a’. Nunca me comenta tampoco, y yo nunca tuve conocimiento, de la reuni√≥n que tuvo con el senador Larra√≠n, por lo tanto descarto tajantemente alg√ļn tipo de influencia de parte del fiscal nacional Jorge Abbott o de alg√ļn parlamentario en la decisi√≥n de fondo que nosotros tomamos”, asegur√≥ Guerra.

El ministro de Justicia, Hern√°n Larra√≠n, tambi√©n descart√≥ presiones y asegur√≥ que nunca hubo una reuni√≥n con Guerra. Seg√ļn dijo, la intenci√≥n de solicitar celeridad en el proceso era para no modificar los qu√≥rums al interior del Senado.

Por su parte el abogado de Moreira record√≥ que √©l, antes de estas reuniones, el 6 de diciembre, ya hab√≠a solicitado celeridad en el proceso, acusando a los fiscales Gajardo y Norambuena de retardar los procesos “manteniendo como reh√©n al senador suspendido del cargo”, alterando el funcionamiento del Parlamento.