Confirman que Abbott y Larraín se reunieron para abordar situación de Moreira por Penta

En diciembre de 2017, el ahora ministro de Justicia Hernán Larraín solicitó una reunión con el fiscal nacional Jorge Abbott, para tratar la situación de Iván Moreira, formalizado por el caso Penta. Posteriormente, el fiscal Manuel Guerra solicitó la suspensión condicional del procedimiento, descartando una condena.

“La reuni√≥n, que fue solicitada por el entonces senador Hern√°n Larra√≠n el d√≠a 15 de diciembre de 2017, a trav√©s del formulario de solicitud de audiencias de la Ley 20.730 de Lobby, se realiz√≥ el d√≠a 18 de diciembre de 2017, en dependencias de la Fiscal√≠a Nacional, a la que tambi√©n asisti√≥ la directora de la Unidad Especializada Anticorrupci√≥n, la abogada Marta Herrera”, reconoci√≥ el Ministerio P√ļblico a La Tercera.

En esa línea, desde Fiscalía admitieron que, de acuerdo a la petición del legislador, el encuentro era para abordar el tema Moreira.

El medio a√Īadi√≥ que esta reuni√≥n ocurri√≥ d√≠as despu√©s que Larra√≠n y Andr√©s Allamand hayan enviado una carta a Abbott para solicitar que se acelere el proceso y as√≠ no afectar el quorum en el Parlamento.

Hernán Larraín defiende el encuentro

El ministro de Justicia sali√≥ a explicar el encuentro de diciembre con Abbott, pero tambi√©n otro que tuvieron cuando el fiscal a√ļn era candidato a la jefatura del Ministerio P√ļblico. “En esa oportunidad, yo o√≠ al entonces candidato, y como lo he hecho cada vez que he recibido a alg√ļn candidato, no me he pronunciado sino que lo he o√≠do”, explic√≥, ya que la decisi√≥n era del Senado.

Con respecto a la segunda cita, explic√≥ que lo hizo en calidad de presidente del Comit√© de √Čtica y a trav√©s de Transparencia. Previamente hab√≠an emitido una carta, pidiendo celeridad, a trav√©s del presidente del Senado, se√Īal√≥.

“Las mayor√≠as democr√°ticas se ven alteradas por el fuero y eso es delicado y uno tiene que preocuparse que la ciudadan√≠a no deje de tener su debida representaci√≥n en el Congreso y por eso si esto se resolv√≠a r√°pido, en un sentido u otro se resolv√≠a el problema del quorum, y eso era lo que nosotros quisimos hacer. Lo hicimos p√ļblicamente porque no tenemos nada que ocultar, porque no hay nada oscuro en eso”, manifest√≥.

El secretario de Estado asegur√≥ que nunca se reuni√≥ con el fiscal a cargo del caso, Manuel Guerra, ni con nadie de su c√≠rculo. “No me corresponde”, dijo, a√Īadiendo que “el propio fiscal nacional no tiene capacidad para intervenir en los casos espec√≠ficos”.

“He llegado a la conclusi√≥n que el problema del fuero y el desafuero se han convertido en un obst√°culo… tal vez lo mejor ser√≠a terminar con el fuero”, advirti√≥.

A fines de enero, el senador Iván Moreira quedó definitivamente sobreseído de la investigación y también fuera de cualquier posibilidad de juicio oral por resolución judicial del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

De esta forma, se aceptó la suspensión condicional del procedimiento en su contra que pidió la Fiscalía, por lo que deberá pagar una cifra de 35 millones de pesos al Fisco, la cual deberá cancelar en 12 cuotas a partir de marzo.