Chile Vamos divididos tras justificación de Piñera a postura sobre LIG

A un mes de que el presidente Sebasti√°n Pi√Īera asumiera el cargo, desde Chile Vamos realizaron un balance marcado por la pol√©mica alrededor de la Ley de Identidad de G√©nero.

El secretario general de la Unión Democrática Independiente aseguró que nunca han querido pautear al gobierno, pero que tampoco aceptarán pauteos en el Congreso.

En tanto, el presidente de Renovación Nacional respaldó que el gobierno se hiciese parte en una materia que no estaba en el programa.

Todo esto, luego de que el mandatario justificara haber tomado postura sobre la ley pese a que no estaba en el programa de gobierno, algo que le han criticado en Chile Vamos.

Calific√≥ dicha postura como “razonable” y respondi√≥ a quienes en Chile Vamos reprocharon por tomar parte en un tema que no estaba en el programa argumentando que “el terremoto no estaba en el programa y no por eso no se va a abordar” durante una entrevista con el programa Bienvenidos de Canal 13.

El debate sobre la Ley de Identidad de Género ha marcado tensiones al interior del oficialismo en estas primeras semanas, y se acrecentaron luego de que el gobierno propuso permitir el cambio de sexo registral en adolescentes, pese a las presiones de la UDI y sectores de RN.

Tras la reunión semanal de Chile Vamos en el Congreso el vocero del bloque y secretario general de la UDI, el diputado Issa Kort, dijo que nunca han querido pautear al gobierno, pero que tampoco aceptarán pauteos en el Congreso.

En contraparte, el presidente de Renovación Nacional, el diputado Mario Desbordes, respaldó que el gobierno se hiciese parte en una materia que no estaba en el programa, pese a que un sector importante de su bancada pedía no tomar postura sobre la Ley de Identidad de Género.

“Debe haber flexibilidad desde las coaliciones que asuman el gobierno para ser capaces de enfrentar los distintos temas que surjan en la agenda”, argument√≥.

El presidente de RN indicó que la coordinación con el gobierno siempre se puede mejorar, mientras que su par de Evópoli, el diputado Francisco Undurraga, opinó que este primer mes no ha sido perfecto.

Asegur√≥ que “hemos ido avanzando, consolid√°ndonos con el ritmo necesario para construir un gobierno de 4 a√Īos de la mejor forma posible”.

Desde La Moneda, la ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez, desdramatizó la controversia interna en este primer mes, sosteniendo que confrontando ideas al interior se enriquece el debate.