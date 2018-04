Boric se enfrenta a Vallejo y Cariola por su participación en la comisión de Infancia

Parte de la denominada “bancada estudiantil” protagoniz√≥ un desencuentro a trav√©s de Twitter, luego de que la diputada comunista Karol Cariola lanzara una dura cr√≠tica a la Comisi√≥n de Infancia del Gobierno.

“Sebasti√°n Pi√Īera mont√≥ tremenda parafernalia con su Mesa de Infancia con Gabriel Boric incluido. Hasta ahora: no se presenta ning√ļn proyecto de ley; el ministro de Desarrollo Social no va a la comisi√≥n; y no pone urgencia a proyectos de ley fundamentales como el de Garant√≠as de Derechos de la Ni√Īez‚ÄĚ, escribi√≥ Cariola.

El diputado del Movimiento Autonomista, Gabriel Boric, replic√≥: “La gracia del espacio de trabajo es que los proyectos de ley se presenten despu√©s del debate que all√≠ se de para poder priorizar en conjunto con sociedad civil. Si ustedes no quieren participar ok, pero no torpedeen di√°logo de quienes s√≠ queremos (donde adem√°s hay PPD y PR)”.

Al debate tuitero entr√≥ la diputada comunista Camila Vallejo. “Nadie pone en duda tu preocupaci√≥n por infancia. Lo que causa duda es que no estuviste dispuesto a llegar a acuerdos (que nos permitieron avanzar en gratuidad, aborto en 3 causales y m√°s) y ahora lo hacen con un gobierno sin visi√≥n de Derechos Humanos, como muestra su pol√≠tica migrante y trato a ni√Īos y ni√Īas trans”, le respondi√≥ la parlamentaria a Boric.

M√°s tarde, la misma diputada Vallejo asegur√≥ que esto en ning√ļn caso es un quiebre y que el trabajo conjunto continuar√°. Dijo que le tiene cari√Īo al exdirigente estudiantil, pero que eso no significa que no puedan manifestar sus diferencias en temas de fondo.

En aborto 3 causales votaos a favor de propuesta de pdta Bachelet. Lo mismo en AUC, voto extranjero, parte importante de ley de inclusi√≥n, entre muchos otros. En infancia se requiere acuerdo transversal en conjunto con sociedad civil y eso empujaremos desde todos los espacios. https://t.co/W6zUWL8fLz — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) 10 de abril de 2018

El round lo mir√≥ desde fuera la diputada del Partido Humanista, y compa√Īera de bloque de Boric, Pamela Jiles. La periodista record√≥ la molestia que gener√≥ la asistencia del parlamentario y de Natalia Castillo a esta comisi√≥n, a quienes tild√≥ de “ayudantes de cocina”.

El diputado Gabriel Boric, en tanto, posterior a su primera aclaración vía su cuenta de Twitter, no quiso ahondar en el impasse.