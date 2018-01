Espinoza defiende postergación de Ley de Identidad por visita papal: Me parece provocativo

Lunes 08 enero de 2018 | Publicado a las 12:21

El presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza, defendió su decisión de postergar la tramitación del proyecto de Ley de Identidad de Género, a pesar de que el día fijado para su votación en la instancia -luego de la suma urgencia dispuesta por el Gobierno- es el martes 16 de enero.

“Jamás he dicho que no se discutirá. Solo que hacerlo el mismo día que el Papa inicia su visita oficial a Chile me parece un poco provocativo, por cuanto todos sabemos que es un tema complejo. No obstante mi disposición a tratarlo siempre estará”, aseguró el diputado socialista mediante su cuenta de Twitter.

Sin embargo, los argumentos de Espinoza han sido criticados por quienes le recuerdan que Chile es un país laico que no debería determinar su actuar legislativo en base a sensibilidades de la Iglesia Católica y sus líderes.

Ante ello, el presidente de la Cámara aseguró que el proyecto se votará, sí o sí, en enero. “La semana siguiente a la visita colocaré el proyecto en tabla para su discusión inmediata (…) Si debemos tener más sesiones para ello, lo haremos. El proyecto está en trámites previos. Por sobre la fecha, importante es la voluntad política para aprobarlo”, precisó.

Cabe recordar que el Papa Francisco arribará a nuestro país la noche del lunes 15 de enero, pero es al día siguiente cuando efectuará, entre otras actividades, una masiva misa en el Parque O’Higgins en Santiago.

