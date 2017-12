De Arica a Punta Arenas: conoce aquí dónde ver los fuegos artificiales para Año Nuevo

Jueves 28 diciembre de 2017 | Publicado a las 09:26 · Actualizado a las 11:03

Este domingo se cumple un año más de acuerdo al calendario tradicional y aquello significa fiestas, celebraciones y el espectacular show de fuegos artificiales a los cuales miles de chilenos asistirán en todo el país.

Este 2017 ha visto un incremento en los presupuestos de los municipios que implementarán pirotecnia para este 31 de diciembre, para lo cual algunas ciudades ya están realizando ensayos; como por ejemplo Valparaíso donde también se ha implementado mayor seguridad por parte de Carabineros, consigna diario El Mercurio.

Lee también: Los espectáculos pirotécnicos con los que la capital recibirá el 2018

Casos especiales son los de Concepción, donde se implementarán fuegos artificiales más caros que utilizan nueva tecnología; no generan humno, son menos ruidosos y no sus chispas no queman. Además, en la capital del Bío Bío el show está postergado para el lunes 1 debido a la celebración de la Declaración de Independencia.

La región Metropolitana, por su parte, tendrá el doble de espectáculos pirotécnicos que el año pasado, destacando el de la Torre Entel además de otros 9 puntos de show en la gran capital.

En tanto, Pitrufquén tendrá su primer lanzamiento de fuegos artificiales en su historia y en Puerto Varas contarán con plataformas especiales instaladas en el lago para el lanzamiento.

Revisa a continuación el detalle de todos las ciudades, lugares y horas en donde se podrán disfrutar el esperado evento de fuegos artificiales anual.

Ciudad Lugar Hora Duración Toneladas de Fuegos Artificiales Costo Arica Cima del Morro, playa Chinchorro y valle de Azapa. 00:00 horas. 20 minutos 13 $98 millones Iquique Playa Cavancha. 00:00 horas. 15 minutos 20 $159 millones Antofagasta Autoclub, Balneario Municipal y El Trocadero, Cerro El Ancla y La Chimba. 00:00 horas. 12 minutos 12 $80 millones Copiapó Cerro La Cruz, Paipote, San Pedro, El Palomar y el Cerro Capi. 00:00 horas. 18 minutos 12 $127 millones Coquimbo y La Serena 7 puntos distintos de “disparo” entre ambas ciudades. 00:00 horas. 25 minutos 27 $130 millones Viña y Valparaíso 18 puntos distintos de “disparo” entre Viña del Mar, Valparaíso y Concón. 00:03 horas. 20 minutos 30 $800 millones Rancagua Parque Comunal y complejo deportivo Patricio Mekis. 00:00 horas. 25 minutos 20 $79 millones Talca Río Claro y sector Cornelio. 00:03 horas. 12,5 minutos 8 $30 millones Concepción Palacio Los Tribunales y cerro La Cruz. 22:00 horas. 20 minutos 10 $100 millones Talcahuano En el mar; frente al puerto. 00:00 horas. 25 minutos 1 $35 millones Temuco y Pucón Isla Cautín y Playa Grande de Pucón. 00:30 horas. 17,5 minutos 16 $50 millones Valdivia y Corral Playa Los Molinos y bahía de Corral. 00:00 horas. 10 minutos 6 $15 millones Puerto Montt Bahía de Puerto Montt. 00:01 horas. 18 minutos 5 $28 millones Punta Arenas Costanera del estrechon con Ignacio Carrera Pinto. 00:00 horas. 15 minutos 6 $17,8 millones

Fuente: El Mercurio.