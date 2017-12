Rafael Garay vuelve a prisión preventiva tras nueve días: fiscal argumentó peligro de fuga

Rafael Garay vuelve a prisión preventiva tras la resolución de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que revocó la baja en la intensidad de las medidas cautelares.

Lee también: Rafael Garay abandona prisión preventiva: rebajaron cautelar a arresto domiciliario total

El fiscal José Morales explicó que existía un claro peligro de fuga y que no se justificaba tenerlo con arresto domiciliario total.

Asimismo, argumentó que la custodia policial constante reforzaba la idea del peligro de fuga.

Es por ello que, tras una semana y media, Garay tendrá que volver esta tarde al anexo penitenciario Capitán Yáber.

La causa en contra de Garay comenzó el 16 de septiembre de 2016, luego de que no retornara de un viaje a Europa, dejando pendiente los retornos de dinero correspondientes a las inversiones de los clientes de su empresa Think and Co.

En marzo de este año, el penquista fue extraditado desde Rumania, ocasión en la que fue formalizado por estafas piramidales reiteradas por más de 2 mil millones de pesos.