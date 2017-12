Gaspar Rivas realiza polémica intervención en la Cámara y da a conocer a su "candidato"

Esta tarde el diputado independiente Gaspar Rivas realizó una particular intervención en la Cámara y presentó a su “candidato” a la presidencia.

Fue durante la discusión en el Congreso sobre el Fondo de Infraestructura que el diputado, conocido por sus dichos contra Andrónico Luksic, criticó las intervenciones acusando que hubo “proselitismo político” encubierto e indicó que haría lo mismo, pero por su carta presidencial.

Fue en ese momento cuando Rivas sacó un peluche azul del programa infantil Plaza Sésamo.

“Elmo se llama, porque prefiero votar mil veces, me da más confianza él que cualquier de los dos payasos que se están presentando en este minuto”, sostuvo en alusión a Sebastián Piñera y Alejandro Guillier.

Así, agregó que “éste sí me da confianza, éste no me va a engañar”.

“Voy a marcar mi voto con su nombre y no por alguno de los ‘tonys calugas’ que hoy se están presentando”, concluyó.

Si bien el diputado en su intervención indicó que el peluche aludido era Elmo, su aspecto se asimila más a otro personaje del programa: Archibaldo, que es de color azul al igual que el mostrado por Rivas.